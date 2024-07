Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Diputados de la UDI advierten que la rebaja en la multa por no votar provocará que solo los de menos recursos acudan a sufragar, mientras que quienes tienen más dinero podrán evitarla. La ministra del Interior, Carolina Tohá, respondió a las críticas de la oposición señalando que “se nota que no tienen problemas de bolsillo”. Los gremialistas aseguran que la rebaja discriminará a las personas vulnerables, beneficiando a quienes tienen más recursos. Critican el veto del Gobierno, argumentando que cambiar las reglas electorales a última hora no respeta las bases democráticas. Los parlamentarios insisten en que mantener una multa más alta habría incentivado la participación de todos los chilenos en las elecciones.