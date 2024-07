La senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, criticó duramente lo sucedido con su colega y ahora expresidente de la UDI, Javier Macaya, quien renunció en medio del escándalo por sus dichos a favor de su padre, luego de la condena por abuso sexual de menores.

Recordemos que Macaya dio un paso al costado al frente del conglomerado gremialista, presionado por las críticas incluso desde su propia coalición, donde una de las voces más duras fue precisamente la parlamentaria por Los Ríos.

Al respecto, la senadora Gatica profundizó en sus cuestionamientos, advirtiendo que este tipo de situaciones “despierta el octubrismo”, enfatizando en que lo sucedido “enloda” a Chile Vamos, especialmente ante las próximas elecciones.

“Los ciudadanos no distinguen entre un candidato republicano, UDI, Evopoli, nos ven a todos como una misma cosa que representa a un solo sector y considero que los lamentables dichos del senador Macaya obviamente que van a perjudicar lo que se viene. El daño ya está hecho”, señaló en entrevista con CNN Chile.

“Minimizar delitos tan graves como la pedofilia no es más positivo, no es bueno, es lo peor”, enfatizó, agregando que lo sucedido “nos enloda a todo el conglomerado, no solo por el proceso político que se nos viene, sino que realmente para dar una señal política moral de hasta dónde estamos cediendo”.

“De repente estamos con doble discurso, de que tenemos que proteger la vida desde el momento de la concepción. Pero cuando existe en este tipo de situaciones, con mayor razón tenemos que salir a levantar la voz”, fustigó la parlamentaria RN.

Asimismo, junto con reconocer un eventual impacto en las próximas elecciones, Gatica aseveró que “lo que siento y lo que veo es que Chile Vamos está despertando el octubrismo con este tipo de situaciones”.

“Uno de los mayores sentires que tienen los chilenos y esto no es ahora, sino que ha sido por décadas, es que la justicia no sea igual para todos”, remarcó.

Gatica por críticas a Macaya: “Me parece lamentable es que solamente las mujeres fuimos las que levantamos la voz”

Por otro lado, si bien descartó haber recibido alguna llamada de parte de los dirigentes tras sus críticas, la senadora Gatica criticó el silencio de parte de las directivas de Chile Vamos.

“De que existió un acuerdo para no decir nada, es evidente de parte de los dirigentes nacionales del conglomerado. Creo que callar solamente perjudicó al sector. Y eso yo también lo manifesté públicamente”, acotó.

Incluso, acusó también un sesgo de género, ya que las principales voces críticas fueron de parte de mujeres como Evelyn Matthei, Marcela Cubillos y Paulina Núñez.

“A mí lo que me parece lamentable es que solamente las mujeres fuimos las que levantamos la voz en este tema. Por lo menos desde las directivas del conglomerado Chile Vamos nadie dijo nada”, apuntó.

“Me parece insólito que en estos temas solamente seamos las mujeres las que estemos alzando la voz. Con esto queda más que claro de que es importante tener representatividad tanto masculina como femenina en todos los sectores políticos”, concluyó.