El presidente Gabriel Boric se refirió este martes al sumario ordenado por Gendarmería por los privilegios que gozó Eduardo Macaya durante su breve paso por la cárcel de Rancagua.

Recordemos que el padre del senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, durante su prisión preventiva, fue ingresado directamente a la enfermería de la cárcel de Rancagua.

Al respecto, Gendarmería inició un sumario administrativo, en medio de críticas transversales desde el mundo político.

“Uno de los motivos que causa indignación en la ciudadanía, son recibir algún tipo de privilegio según de dónde venga una persona”, señaló el presidente Boric.

“La justicia se legitima en la medida en que todos somos iguales ante la ley y, por lo tanto, nosotros desde el Gobierno, lo que señalamos es que nadie puede tener ningún tipo de privilegio”, añadió.

“Por eso hemos instruido un sumario en Gendarmería para determinar si es que hubo algún tipo de privilegio para este caso en particular”, enfatizó.

En ese sentido, el presidente Boric apuntó a los criticados dichos del senador Macaya, luego que relativizara las grabaciones que se utilizaron como prueba en el juicio que condenó a su papá por abuso sexual de menores.

“Lo que más importa es que el abuso a niños, niñas y adolescentes es condenable, sin matices y que acá independiente de los roles que cada uno juegue, eso no puede ser puesto en duda y tenemos que estar siempre del lado de las víctimas”, señaló.

“Respecto a la situación judicial, evidentemente, lo que corresponde es respetar a las instituciones y las instituciones también debe ser conscientes que cualquier privilegio injusto es rechazado por la ciudadanía”, insistió el jefe de Estado.

No obstante, el presidente Boric evitó entrar en polémica directamente con el timonel de la UDI, por su defensa al condenado Eduardo Macaya, pese a lo cual advirtió que esto “le hace mal a las instituciones”.

“Yo no voy a entrar en una polémica, en particular con el senador”, sentenció el mandatario, agregando eso sí que “cuando una persona, sea un senador, un diputado, en mi caso, como Presidente de la República, no separamos los roles y justificamos o ponemos en duda decisiones de la justicia, creo que eso le hace mal a las instituciones”.

“Como presidente de la República, quiero decir que todos en Chile tenemos que estar sometidos al mismo estándar de la ley independiente de nuestras cercanías personales, independiente de nuestros juicios particulares, y es lo que este Gobierno defiende y va a seguir defendiendo”, concluyó.