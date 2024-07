El presidente de la UDI, Javier Macaya, desmiente que las denunciantes del caso de abuso sexual que llevó a la condena de su padre a 6 años de cárcel sean sus nietas, aclarando que se trata de una persona ajena a la familia. En una entrevista con Radio Pauta, Macaya criticó a la ministra Orellana por supuestos comentarios falsos que podrían vulnerar los derechos de los niños. A pesar de cuestionar las pruebas presentadas en el caso, Macaya asegura que no revelará detalles que afecten a menores involucrados, reiterando que las denunciantes no son familiares y pidiendo a la ministra no generar un tema incorrecto que afecte a quienes no deben ser afectados.

El presidente de la UDI, Javier Macaya, se refirió al caso por el cual su padre, Eduardo Macaya, fue sentenciado a 6 años de cárcel por abuso sexual de menores. En ese sentido, aclaró que los denunciantes “no son las nietas, es una persona ajena a la familia”.

En conversación con Radio Pauta, el legislador sostuvo que no existe una relación de parentesco entre su padre y las víctimas, tal como se había comentado.

“He escuchado a la ministra Orellana en una radio diciendo cosas que son falsas respecto a este caso”, afirmó, mencionando que esto puede “vulnerar los derechos específicos de los niños”.

Recordemos que Macaya había cuestionado las pruebas que definieron la sentencia de su progenitor, sosteniendo que “es una persona que es grabado en un entorno familiar” y “sin su consentimiento”, lo que provocó la arremetida de la secretaria de Estado.

Esta última sostuvo que el senador no puede cuestionar una prueba validada por el Tribunal, en la que que “una niña para que le creyeran, grabó lo que le pasaba a su hermana porque a ella también le había pasado“.

Esto ultimo también fue desmentido por Macaya, no obsante, afirmó que no puede “estar entregando detalles de situaciones que no debieran ser de interés público porque hay menores involucrados”.

“Pero no son las nietas, es una persona ajena a la familia, que yo asumo y entiendo, porque conozco el caso, las razones por las que lo hace“, sentenció.

Finalmente, emplazó a Orellana a no “generar tema con esto que no es correcto porque termina afectando menores que no corresponde afectar”, sosteniendo que su familia se mantiene unida en el apoyo a su padre.