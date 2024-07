El presidente de la UDI, senador Javier Macaya, se refirió al caso de su padre, Eduardo Macaya, quien recibió críticas luego que se le modificara la medida cautelar y regresara a su casa tras ser condenado por abuso sexual a menores de edad.

Al ser consultado sobre si renunciará a la presidencia de su partido, dijo que seguirá en el cargo y que siempre ha asumido su trabajo con mucha responsabilidad y sobre todo debiéndome a los militantes de mi partido”.

Sin embargo, reconoció que cometió “un error respecto a mencionar un detalle procesal, quizás de formación de abogados, pero también en la calidad de familiar”.

Además, admitió “un error en mencionar un detalle procesal del caso, en una frase que es desafortunada porque muestra poca empatía respecto de un tema que es fundamental: que es la defensa de la niñez”.

“Respecto de las mayorías de tres de las menores involucradas en este caso, he estado siempre súper cercano, las conozco, conozco sus situaciones, pero no debí haber hecho eso”, manifestó el parlamentario.

Resoluciones judiciales

En esta línea, el senador cree que es un error que “también cometió la ministra (Antonia) Orellana cuando hace una mención respecto de esto. Y acá lo que corresponde es el respeto de las resoluciones judiciales… más allá de que la persona sea mi padre o no”.

“Siempre respeto y cercanía con las menores que aparezcan involucradas en esto, y es lo que me corresponde. No es tan relevante para la justicia chilena lo que opine yo respecto de lo que ellos tengan que definir”, precisó el senador Macaya.

Recordemos que hace unos días el senador de la región de O’Higgins se refirió a la condena de seis años de cárcel por abuso sexual que recibió su padre.

En ese contexto, en entrevista con Canal 13, señaló que su progenitor “es una persona que es grabado en un entorno familiar”, “grabado sin su consentimiento” y “con un video que es bastante editado”.

En relación al sumario interno que abrió Gendarmería luego de los privilegios con los que contó Eduardo Macaya Zentilli, durante su breve paso por la cárcel de Rancagua, el senador dijo que desconoce esa situación y que no tiene ningún antecedente.

Senador Macaya admite error y poca empatía tras cuestionar prueba contra su padre

Al preguntarle si él se refiere a un error por haber hablado de esto, el senador dijo que sí, puesto que considera que “es un error cuando, y particularmente, en una formación que yo tengo más antecedentes del caso de los que quizás tiene la opinión pública, las propias redes sociales; y yo lo asumo de esa manera”.

“No me parece bien, no es entendible hablar de videos grabados sin consentimiento, editados o no… no me parece que haya sido correcto”, señaló el legislador.

Finalmente, el senador reiteró que ha sido un caso “muy doloroso. Creo que para ningún ser humano vivir una situación familiar de estas características… yo pido algo de empatía”.