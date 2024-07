Eduardo Macaya, empresario de Placilla, fue condenado a 6 años de cárcel efectiva por dos delitos de abuso sexual en contra de menores de edad. Tras una decisión de la Corte de Apelaciones de Rancagua, actualmente espera desde la comodidad de su casa a que se dicte una sentencia definitiva. Su hijo es el senador Javier Macaya, quien hasta hoy cree que su padre es inocente y cuestionó las grabaciones que presentaron las víctimas para probar los hechos. En medio de duros cuestionamientos por sus declaraciones, el parlamentario debió renunciar a la presidencia de la UDI para no remecer aún más el panorama político.

“Estoy del lado de mi padre”. Con estas 6 palabras, el senador Javier Macaya se refirió a los mismos 6 años de cárcel que recibió su padre tras ser condenado por delitos de abuso sexual en contra de menores de edad.

Durante la investigación, el parlamentario reiteró en diversas ocasiones que Eduardo Macaya Zentilli era inocente de los cargos que se le imputaban. Incluso, después de conocerse la sentencia, cuestionó las pruebas que tomaron en cuenta los jueces.

“Fue grabado sin su consentimiento, grabado con pruebas y con un video que es bastante editado. Yo creo que es importante tener toda la cautela de separar lo que es la situación de una persona que tiene el derecho a defenderse sin ningún privilegio, pero al mismo tiempo sin ningún prejuicio por este tema”, señaló.

La férrea defensa a su progenitor le valió críticas desde diversos sectores. La propia alcaldesa de Providencia y probable candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, sostuvo que “sólo queda estar con las víctimas, preocuparse de ellas y de su bienestar”.

Pero, evidentemente, el mayor costo de sus declaraciones fue su renuncia a la presidencia de la UDI.

Si bien las próximas elecciones internas son en diciembre, Macaya comunicó a los militantes del partido que “jamás permitiría que una situación familiar, por dolorosa que sea, afectara aún más a las menores de edad involucradas y, asimismo, al desempeño de mi partido”.

Caída I: 6 años de cárcel para Eduardo Macaya

En 30 de mayo de 2023, el padre de una de las víctimas de Macaya Zentilli presentó una denuncia en su contra por el delito de abuso sexual.

La menor contó que había sido vulnerada por el imputado en su fundo de Placilla, en la región de O’Higgins. Como creía que nadie iba a dar fe de sus acusaciones, decidió grabar los abusos que sufría otra de las niñas que frecuentaba el domicilio.

La Fiscalía comenzó una investigación y decidió formalizarlo en junio del año pasado por cuatro delitos de abuso sexual reiterado en contra de menores de edad. En ese contexto, el Juzgado de Garantía de San Fernando lo dejó con la medida cautelar de prisión preventiva.

Sin embargo, el imputado alcanzó a estar poco más de un mes en esta condición, ya que la Corte de Apelaciones de Rancagua revocó la medida cautelar y la cambió por arresto domiciliario. ¿La condición? El pago de una caución económica de $150 millones.

Las indagatorias del Ministerio Público tardaron cerca de un año. En junio de 2024 comenzó el juicio en contra de Eduardo Macaya y la Fiscalía de Alta Complejidad O’Higgins pidió una pena de 12 años de cárcel.

Después de un mes, el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando lo declaró culpable de dos ilícitos de abuso sexual y lo absolvió de los dos restantes. Por ello, aplicó una sentencia de 6 años de cárcel efectiva.

Mientras el fallo no se encontrara ejecutoriado, los jueces decidieron aplicar nuevamente la medida cautelar de prisión preventiva en contra del padre del ahora expresidente de la UDI. No obstante, la Corte de Apelaciones de Rancagua opinó que no había peligro de fuga, por lo que decidió enviarlo a su casa para cumplir con arresto domiciliario.

En resumen, Eduardo Macaya Zentilli permanecerá en su fundo hasta que agote todos los recursos judiciales posibles para intentar modificar su condena.

Fuego cruzado en la oposición

En una de sus primeras declaraciones tras la condena de su padre, el senador Javier Macaya indicó en el programa Mesa Central de T13 que le corresponde respetar las instancias judiciales, pero que todavía no hay una decisión definitiva.

Además, justificó haber defendido a su padre durante la investigación por “el conocimiento que yo tengo de esta causa, un conocimiento que es familiar y de conversar con padres de estos niños”.

“Tengo una situación de dolor familiar que es compartida. Acá no hay ninguna división familiar, no hay personas que se hayan puesto en bandos, porque se han dicho muchas aberraciones, y particularmente en las redes sociales, con poco cuidado”, agregó.

Por otra parte, cuestionó el video que realizó la primera víctima de su padre por haber sido tomado “sin su consentimiento” y estar “bastante editado”.

Estos dichos irritaron al oficialismo. Por ejemplo, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, aseguró que el legislador “muestra cero comprensión del problema”. Por su parte, un grupo de diputadas tildó a la UDI de “cómplice” al no entregar una declaración oficial al respecto.

Pero los dardos no sólo vinieron desde las fuerzas de gobierno. Evelyn Matthei, uno de los principales rostros del gremialismo, le quitó piso a Macaya al señalar que “la defensa de los niños, niñas y adolescentes es intransable”.

En tanto, Renovación Nacional, otro de los partidos que conforman Chile Vamos, sacó un comunicado expresando “nuestra solidaridad con las víctimas y reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

Otro rostro de la oposición que apuntó al senador fue Marcela Cubillos, exmilitante de la UDI que hoy compite por la alcaldía de Las Condes de manera independiente. “Si tú quieres acompañar a tu padre en lo humano, eso es una elección. Pero tú como figura política, como presidente de un partido, no puedes desdoblarte cuando hay una sentencia judicial de un delito tan grave en contra de menores de edad”, expresó en CNN Chile.

Caída II: Javier Macaya renuncia a presidencia de la UDI

Este martes, al ser consultado por sus dichos, Macaya admitió que cometió “un error al mencionar un detalle procesal del caso en una frase que es desafortunada, porque muestra poca empatía respecto de un tema que es fundamental: la defensa de la niñez”.

Pese a aquello, la cosa no terminó ahí, ya que envió una carta a los militantes de la UDI anunciando que renunciaba como presidente de la tienda.

Si bien las elecciones internas debían realizarse en diciembre, un nuevo nombre deberá reemplazar inmediatamente al senador. Hasta ahora, suena fuerte el de Juan Antonio Coloma, quien ya lideró al partido en dos oportunidades entre 2008 y 2012.

Marco Moreno, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, aseveró que “fue un disparo en los pies ser el defensor de la situación judicial de su padre. Confundió los planos y la opinión pública no sabía si hablaba a título personal, como hijo, o como presidente de la UDI”.

Asimismo, manifestó que el capital político del senador se ve ampliamente afectado. Si bien se mantendrá en el Congreso hasta 2030, el analista opina que este hecho “lo deja en una posición muy incómoda y, probablemente, no va a volver a ocupar cargos en la dirección del partido”.

Cabe recordar que la colectividad ya había perdido a su secretaria general, María José Hoffmann, quien decidió trabajar exclusivamente en su campaña por la Gobernación Regional de Valparaíso.

El 29 de julio vence el pazo para inscribir a los candidatos que competirán en las elecciones de octubre, por lo que esta cadena de situaciones podría afectar a la UDI. “Entrampa la negociación que hay en el sector, sobre todo con un Partido Republicano que está amenazando cada vez con más fuerza”, considera Mario Herrera, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de Talca.

Igualmente, se refirió a las declaraciones de la alcaldesa Matthei, principal carta de la derecha para las elecciones presidenciales de 2025. “Cada vez que se aleja de los temas políticos y toma posturas que son más bien de consenso, ella logra subir en las encuestas. Entonces, es una buena decisión”, sentenció.

En la comodidad del hogar

Finalmente, a pesar del terremoto político que generó la defensa del senador Macaya a su padre, cabe preguntar qué ocurrirá con el condenado de aquí en adelante.

Eduardo Macaya Zentilli ya se encuentra de vuelta en su vivienda tras pasar sólo tres días en prisión preventiva. Esto, tras un fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua que determinó que el empresario de 72 años no presenta un peligro de fuga.

El recurso der la defensa tuvo una respuesta favorable de los ministros de la Segunda Sala de la Corte, Pedro Caro y Michel González, y del fiscal judicial Álvaro Martínez. Con esto, se cambió la medida cautelar por arresto domiciliario, arraigo nacional y prohibición de acercarse y conversar con las víctimas y sus padres.

El exfiscal de Alta Complejidad, Carlos Gajardo, criticó la resolución del tribunal. En conversación con el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, el abogado aseguró que no sólo debe tomarse en cuenta el peligro de fuga, sino también el riesgo de reincidencia por parte de Macaya.

Por su parte, el litigante y experto en el proceso penal del estudio CADIZ, Diego Izquierdo, explicó que la decisión de la Corte no es apelable con los antecedentes actuales. Por ello, el condenado se mantendrá en su casa hasta que agote todos los recursos posibles y se conozca su sentencia definitiva.

Ahora, ¿hay alguna excepción? El experto detalló que “puede volver a pedirse una nueva revisión de medidas cautelares, pero ello sólo tiene sentido si es que hubiera alguna variación relevante que supusiera antecedentes nuevos que pudieran motivar al tribunal a cambiar el régimen actual”.

María Elena Santibáñez, experta en delitos sexuales y académica de la UC, hizo notar que los sucesivos recursos pueden dilatar la sentencia definitiva. ¿El problema? Los días en arresto domiciliario se abonan a la condena, por lo que Macaya podría terminar “no cumpliendo nunca una pena efectiva”.