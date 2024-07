Los diputados Jorge Durán (RN) y Roberto Arroyo (PSC) anunciaron su voto a favor de un nuevo retiro de fondos de pensiones desde las AFP, justificando su decisión en la “insuficiencia de ayudas estatales en un contexto de alza de precios, endeudamiento y cesantía”.

Durán argumentó que “Chile atraviesa momentos muy complejos. Tenemos 1 millón 260 mil desempleados; Chile está creciendo un 0.2%, un bolsillo electrónico de 14.000 pesos, la clase media está endeudada. Las cuentas de luz están subiendo entre un 30 y un 50%”.

Añadió que “en el gobierno anterior, los parlamentarios que hoy en día están en el gobierno dirían, ‘gobierno miserable, mezquino’. Ante esta situación, yo me mantuve muy en pausa respecto a apoyar otra oportunidad de los retiros, pero lamentablemente vemos que no hay otra solución”.

El diputado continuó criticando la falta de apoyo gubernamental. “Vemos que el Gobierno efectivamente está actuando en forma mezquina, miserable, que no está entregando ayuda a la clase media. No está entregando ayuda suficiente para la cuenta de la luz, y ante esto nos vemos en la obligación, en mi caso, de anunciar mi voto a favor de esta iniciativa. Sabemos que no es la mejor, pero sabemos que la gente necesita hoy en día alguna ayuda”.

Por su parte, Roberto Arroyo destacó la importancia de su propio proyecto de retiro de fondos de pensiones, especificando que está “acotado, no es universal“.

El legislador del Partido Social Cristiano explicó que su propuesta permitiría un nuevo retiro “cuando hay una situación de salud de alta complejidad y sobre todo alto costo”.

Arroyo agregó que otra situación cubierta por su proyecto es “cuando está en riesgo la única vivienda. 20 años dura un crédito hipotecario y en esos 20 años pueden ocurrir cosas, puedes perder el trabajo, la situación económica cambia y no es justo que pierdas la vivienda por este tipo de situación teniendo un fondo al que tú puedas recurrir. Son dos situaciones especiales, yo las estoy apoyando a través de este proyecto salvando a las personas en este tipo de situaciones”.

Comienzan a tramitar séptimo retiro y autopréstamo de cuentas de AFP

La Comisión de Constitución de la Cámara Baja inició la tramitación de los diversos proyectos de retiro de fondos presentados por los parlamentarios, marcando el fin de la denominada “veda” legislativa y prometiendo un debate crucial en el contexto actual.

Cabe mencionar que la comisión de Constitución, liderada por Miguel Ángel Calisto (IND), decidió fusionar cuatro de las iniciativas que comparten una idea matriz, discutiendo en paralelo una que propone un autopréstamo desde las cuentas de AFP.

En concreto, los cuatro proyectos autorizan:

– Un único retiro, sin especificar montos ni límites, para afiliados a las AFP, pensionados de rentas vitalicias y exonerados políticos.

– Un retiro de hasta un 15% del total de los ahorros previsionales.

– Un retiro de hasta un 50% de los fondos para dar el pie o constituir el ahorro para optar a la primera vivienda.

– Destinar parte o el total de los fondos para solventar gastos no cubiertos por el sistema de salud y/o seguros en caso de enfermedades catastróficas, además de pagar morosidades de créditos hipotecarios cuando el cotizante se encuentre en cesantía o en riesgo de perder su único bien mueble.

Paralelamente, el proyecto de autopréstamo permitiría retirar hasta $5 millones sin intereses, con la condición de devolver el dinero a través de una sobrecotización en la liquidación mensual de los trabajadores.

Las respectivas audiencias comenzarán el 30 de julio y la votación del proyecto fusionado se llevará a cabo el 27 de agosto.

El Gobierno, por su parte, manifestó su oposición a estas propuestas, instando a la comisión del Trabajo del Senado a acelerar la tramitación de la reforma de pensiones con el objetivo de que se vote durante este mes.