La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, fue consultada por las elecciones en dos días, el veto que se ingresará por parte del Ejecutivo, y la polémica que se ha generado por el voto obligatorio y la multa que se aplicará a quienes no acudan a las urnas.

“En nuestro país se definió constitucionalmente el voto obligatorio y para poder implementarlo tenemos que tener una ley orgánica constitucional que permita su implementación, por lo tanto, lo que hacemos en este contexto, de cara a las próximas elecciones y las que vengan, y teniendo en cuenta la solicitud del Servel de hacerlo en dos días, vamos a reforzar esta definición con una presentación de un veto, dado que el proyecto no salió coherente y tuvo además varios rechazos que impiden, evidentemente, garantizar este objetivo”, explicó la secretaria de Estado.

Recalcando que “si en nuestro país el voto es obligatorio, es impresentable que no apliquemos ninguna sanción por no cumplir con esa obligatoriedad. Estaríamos de facto haciendo que el voto vuelva a ser voluntario, independiente de lo que diga la Constitución, es decir, si la ley orgánica constitucional no establece sanciones por incumplir con esta obligación, por lo tanto, estaríamos de facto generando un retroceso hacia el voto voluntario”.

“Ahora, lo que hemos definido como país, es que son los chilenos y las chilenas las que tienen la obligación de definir sus autoridades. Y si bien el derecho a voto existe para las personas migrantes o extranjeras, no son las llamadas a definir quiénes son las autoridades de nuestro país, aunque pueden participar. El país no ha dicho que son los que tienen que definir el destino de nuestra patria”, manifestó Vallejo.

Añadiendo que “por eso la discusión que se ha dado en torno al voto obligatorio, es que son las y los chilenos los que por obligación tienen que participar en un proceso eleccionario, independientemente de su posición, de su militancia, de su color político, su pensamiento, e independientemente incluso si deciden anular o votar, o simplemente blanco”.

“Por lo tanto, aquí hay una coherencia que busca el Ejecutivo en torno a las propias decisiones que nuestro país ha adoptado en torno al voto (…). Lo que estamos buscando es hacer coherencia con este veto, para tener una legislación que converse adecuadamente con la Constitución Política y con el mandato de nuestro sistema respecto a quienes tienen que definir los destinos de nuestra patria”, cerró la ministra.