El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, respondió a las críticas del diputado oficialista Gonzalo Winter respecto al veto presidencial al proyecto de elecciones en dos días, el cual incluye multas por no votar en los comicios de octubre. Winter argumentó que la medida perjudica a los pobres, señalando que es "antipobres" y castiga a los que menos tienen, como los adultos mayores. El ministro Elizalde declaró que no comparte esos términos y destacó que el proyecto busca restablecer el voto obligatorio aprobado durante el gobierno de Boric. A pesar de no estar de acuerdo con las declaraciones de Winter, Elizalde enfatizó la importancia de generar acuerdos y utilizar un lenguaje más adecuado en el debate democrático.