La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó participar en las próximas elecciones presidenciales de 2025, a pesar de ser uno de los tres nombres de la centroizquierda más mencionados en las encuestas. La exdiputada indicó que le gusta la política como actividad para producir los cambios necesarios, pero que su intención actual es seguir "hasta el final" con el presidente Gabriel Boric. "Yo tengo un \'no\' rotundo hoy día. Tendremos que conversar en dos o tres años más", sentenció.

La secretaria de Estado es uno de los tres nombres de la centroizquierda que más se repite en las encuestas que miden las menciones espontáneas de la población.

Por ejemplo, la última encuesta Agenda Criteria puso en primer lugar a la expresidenta Michelle Bachelet (9%), seguida por la ministra Carolina Tohá (6%) la propia Vallejo (5%).

Sin embargo, en conversación con Radio Romántica, señaló que “yo una persona política. Me gusta la política como ejercicio o como una actividad para producir cambios que son necesarios”.

En ese sentido, sostuvo que siempre buscará aportar desde la vereda en que esté, aunque precisó que “no he pensando ni tengo aspiración a eso (la Presidencia de la República). Además, tengo una función muy importante para mí de permanecer en el Gobierno con el presidente hasta el final”.

Consultada sobre la posibilidad de cambiar de opinión en el tiempo, aseguró que “yo tengo un ‘no’ rotundo hoy día. Tendremos que conversar en dos o tres años más, pero la verdad es que entiendo muy bien la función que tengo”.

“Tengo un rol como ministra de Estado y entrar en esa discusión hipotética puede contaminar el debate de lo que implica mi rol actualmente. Prefiero no entrar en hacer política ficción, pero tengo claro que me quedo con el presidente Gabriel Boric hasta el final, a menos que me tenga que echar”, cerró.