Esta mañana de lunes, la ministra Jeannette Jara (PC) se refirió a la situación judicial del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien recordemos milita en el mismo partido oficialista.

Esto, previo a que el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago rechazara la solicitud por parte de la defensa del jefe comunal, que buscaba revocar la prisión preventiva que cumple en el anexo penitenciario Capitán Yáber.

Al ser consultada por si confía -o no- en el procedimiento judicial, la ministra Jara respondió “yo confío en la justicia chilena, creo que es un poder independiente que forma parte del Estado de Derecho”.

“Quien está siendo formalizado, en cualquiera de las circunstancias, tendrá siempre derecho para ejercer su defensa y esperamos que esto se resuelva con prontitud dado que son situaciones que no tienen para qué prolongarse en el tiempo”, complementó la secretaria de estado.

Agregando “en mi opinión, hay muchas cosas que se pudieron hacer de forma distinta y creo que hoy día lo que nos toca esperar es que la justicia haga su trabajo con prontitud”.

Al ser consultada por qué cosas distintas, la autoridad comentó “ninguno de los dos (ni Jadue ni la justicia)”, precisando su opinión personal.

“A mí, en lo personal (…) no me gusta cuando se van a hacer expresiones públicas afuera de la Fiscalía, me parece que cada institución pueda hacer su trabajo con calma dentro de un Estado de Derecho”, cerró.