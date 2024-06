Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En el marco de la carrera presidencial, la polémica entre Evelyn Matthei y Rodolfo Carter continúa escalando. Carter ha lanzado críticas a Matthei, asegurando que ganaría en las primarias de Chile Vamos y que la candidatura de Matthei está destinada al fracaso si no hay competencia interna. Matthei, en respuesta, insinuó que Carter no tiene el potencial necesario para destacar políticamente. Carter, por su parte, respaldó a Matthei en medio de las dificultades con el gobierno, enfocándose en erradicar la relación entre narcotráfico y política. A su vez, pidió a Matthei cambiar su enfoque político y enfocarse en sumar, no en restar. En última instancia, Carter instó a no descalificar a los opositores y abogó por la unidad y la competencia leal en la política.