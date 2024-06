Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La pareja de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, ha sido criticado por solicitar al fiscal nacional, Ángel Valencia, que no se entreguen a la Comisión de Ética del máximo tribunal las conversaciones en las que es mencionado en el contexto de la investigación de los chats de Luis Hermosilla. Migueles argumenta que al no ser parte del Poder Judicial, no puede ser vinculado con la actuación administrativa de la comisión. Mientras tanto, desde la Comisión de Ética del Senado se cuestiona la petición de Migueles, con los parlamentarios Iván Flores y Juan Luis Castro señalando que no estaría en posición de solicitar límites. En otro frente del Caso Audio, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso presentado por Mario Vargas para evitar que el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado accedan a los chats de Hermosilla, argumentando que este tema debe ser abordado por el Cuarto Juzgado de Garantía. Además, el exfiscal José Antonio Villalobos enfatizó la importancia de avanzar en el esclarecimiento de los delitos relacionados con las investigaciones formales.