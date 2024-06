Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ha solicitado al fiscal nacional, Ángel Valencia, que no se entreguen las conversaciones solicitadas por la Comisión de Ética del máximo tribunal del país, donde se menciona a él y al fiscal de Aysén, Carlos Palma, en relación con la investigación por los chats de Luis Hermosilla. Migueles argumenta en un escrito de ocho páginas que no se deben proporcionar copias de los mensajes de WhatsApp requeridos por la comisión, alegando que no es miembro del Poder Judicial y pidiendo que se niegue la entrega de los antecedentes. Esto busca bloquear la entrega de audios y mensajes donde se mencionan a Migueles y el fiscal Palma a la Comisión de Ética.