Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó recurso de protección contra Ministerio Público y Consejo de Defensa del Estado por vaciado de celular en caso Audio. El tribunal dictaminó que no es vía adecuada para controlar investigaciones y que el afectado debe recurrir a la tramitación ordinaria. La acción presentada buscaba que el CDE accediera a los chats del abogado Hermosilla. Fallo establece que el Ministerio Público no puede revisar todas las conversaciones sin límite de tiempo y destaca que la orden judicial se relaciona con el delito de cohecho y no debe divulgarse información no relevante. El tribunal no puede dirigir la investigación del ente persecutor, que es autónomo.