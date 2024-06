Desde el Instituto Nacional de Estadísticas anunciaron que el Censo se extenderá hasta fines de julio, para llegar a 95 comunas del territorio nacional, que son principalmente capitales regionales. Algunas de ellas se concentran en la región Metropolitana.

En concreto, cerca del 4% de las viviendas del país todavía no son encuestadas, ya sea porque las personas no estaban en sus domicilios o no quisieron responder.

A la fecha, más de 7 millones de viviendas han sido censadas, por lo que el director del INE, Ricardo Vicuña, agradeció a los más de 25 mil censistas.

Recordemos que el operativo terminaba este mes, sin embargo, se decidió continuar hasta julio con la consulta.

Según señaló la jefa de proyectos Censo, Macarena Alvarado, “tenemos estimado que el primer grupo lo podremos estar cerrando hacia mediados de julio, un grupo de 45 comunas y ya el restante hacia finales del mes”.

“Dentro de las comunas, quizás hacer énfasis en algunas comunas de la región Metropolitana que son importantes para invitar a la población a que vayamos respondiendo el Censo en este período que nos queda. Tenemos trabajo operativo, por ejemplo, en San Bernardo, en Puente Alto, vamos a seguir visitando Las Condes, Maipú y también Santiago, dentro de un total de 44 comunas en la región Metropolitana”, sostuvo.