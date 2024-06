El exministro Cristián Monckeberg se refirió a los posibles nombres que podría apoyar RN de cara a una futura primaria presidencial de Chile Vamos.

Hasta ahora, dos nombres han manifestado sus intenciones de suceder a Gabriel Boric en La Moneda: Evelyn Matthei y Rodolfo Carter.

Si bien el alcalde de La Florida es más cercano a la UDI, el casi seguro apoyo del partido a Matthei lo tendría explorando al interior de Renovación Nacional.

Según Ex-Ante, Cecilia Pérez es una de las militantes más cercanas a Carter, ya que incluso estuvo contratada como su jefa de gabinete.

Pero la exministra no es la única. El excolaborador de Mario Desbordes, Camilo Morán, y el abogado Francisco Orrego —quien incluso integró una de las listas para competir por la directiva de RN— también se unirían al equipo del alcalde.

En ese contexto, Cristián Monckeberg señaló en CNN Radio que “hay carteristas y chahuanistas en RN”. Luego, cuando —entre risas— se le hizo ver que el término “carteristas” podía sonar mal, lo cambió por “rofolfistas”.

“Yo creo que Rodolfo Carter es un liderazgo interesante y potente. Yo, si fuera él, no me distraería en esperar que RN me nomine, porque eso va a ser un desgaste gigante. Yo me quedaría contento con llegar a la primaria y, a partir de llegar siendo invitado, tratar de captar interés en los partidos”, explicó.

Asimismo, indicó que el senador Francisco Chahuán tiene “muchas ganas” de ser candidato presidencial. Ahora, al hablar de Evópoli, aseguró que el diputado Francisco Undurraga “está entusiasmado”.