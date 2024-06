Los diputados de la Bancada UDI, Marco Antonio Sulantay y Flor Weisse, acusaron al Gobierno de estar “engañando” a la ciudadanía, luego que esta semana se negaran -nuevamente- a incrementar el subsidio que se otorgará para atenuar parte del alza en las cuentas de la luz, las que de acuerdo a lo que han reconocido las propias autoridades, subirán hasta un 40% en algunas regiones del país.

Al respecto, los parlamentarios gremialistas reiteraron que la ayuda que propuso el Gobierno “es absolutamente insuficiente dada la magnitud de las alzas”, asegurando que cuando se tramitó la Ley de Estabilización de Tarifas Eléctricas “jamás se nos transparentó que las cuentas de la luz iban a aumentar entre un 30 y un 40% en nuestro país”.

Pero además, los diputados Sulantay y Weisse recordaron que del subsidio que llegará al 40% de las familias más vulnerables, según el Registro Social de Hogares, menos de un 20% de esos recursos los aportará el Estado, siendo los clientes del segundo y tercer tramo los que financiarán todo el resto.

“Estamos a menos de una semana de que empiecen a aplicarse las alzas en las cuentas de la luz y, pese a ello, los ministros de Hacienda y Energía siguen oponiéndose a mejorar el actual subsidio y a evaluar otras ayudas para los chilenos. No estamos hablando de un incremento habitual, sino que de uno que superará incluso el 40% en algunas regiones, afectando no sólo a la mitad de los hogares vulnerables de nuestro país, sino que también a las familias de clase media y las pymes”, criticaron.

En ese sentido, ambos parlamentarios hicieron referencia a la ley promulgada por el Ejecutivo, donde se dejó establecido que durante los años 2024, 2025 y 2026 “el Ministerio de Hacienda realizará aportes anuales de US$ 20 millones al Fondo de Estabilización de Tarifas”, agregando que “para el financiamiento de este subsidio se podrá destinar hasta un monto anual máximo de US$ 120 millones”, lo que significa que dicha diferencia (US$ 100 millones) será aportada por los clientes.

Por lo mismo, junto con emplazar a los ministros Mario Marcel y Diego Pardow a “dejar de engañar a la ciudadanía” y a “sincerar las cifras reales que existen detrás del subsidio eléctrico”, los diputados Sulantay y Weisse exigieron al Gobierno, pero en específico al Presidente Gabriel Boric, presentar -a la brevedad posible- una ley corta que permita mejorar las ayudas para el resto de los chilenos.

Para ello, los integrantes de la Bancada UDI propusieron redistribuir los recursos que provendrán a través del nuevo Royalty Minero, como también los ingresos que recibiría el Estado a través del litio.

“En vez de seguir engañando a la ciudadanía, ocultando que el Estado aportará menos del 20% de los recursos que financiarán el subsidio eléctrico, el Gobierno debería estar mucho más preocupado de buscar una alternativa que permita apoyar al resto de los hogares vulnerables, como también a las familias de clase media y las pymes, que serán las más afectadas por este incremento”, reiteraron.