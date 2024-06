El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, dijo que todo indica que hubo “una falla humana importante” en el fatal choque de trenes en San Bernardo, que costó la vida de dos personas, sin embargo, señaló que no hay que apresurarse y que se deben esperar los informes adecuados.

“Es un hito lamentable, que no se puede volver a repetir. Y en base a los antecedentes que van surgiendo, se tomarán las medidas que hay que tomar, pero por el momento no hay medidas que estén a la vista”, dijo el secretario de Estado respecto a las autoridades de EFE y su responsabilidad.

Recordemos que en este choque en San Bernardo, murieron dos tripulantes del tren de carga, el maquinista y el ayudante.

Respecto al paro de los trabajadores de EFE, el ministro hizo un llamado a la empresa, “con mucha fuerza, y al sindicato, que entiendan que esto es algo que se tiene que resolver a la brevedad. Que son decenas de miles de personas que un día normal, para que se hagan una idea, son 250 mil los viajes que se hacen en estos servicios ferroviarios”.

“Por lo tanto, esto es algo que afecta a muchas personas. El plan de contingencia que se ha implementado, por supuesto que sale a mitigar, pero no logra resolver las necesidades de movilidad de todas esas personas en estas ciudades y, por lo tanto, es clave que las dos partes se sienten a conversar cuanto antes y permitan resolver este asunto”, precisó Muñoz.

Así también explicó que en la mañana lo que pasó en el Metro fue que “tuvimos un sistema en la estación Hospital El Pino, que significó que cuatro estaciones de la 150 no operaran (…) Estamos trabajando para poder retornar las operaciones cuanto antes”.

“A mí no me parece que sea una falta de gestión, a mí me parece que es parte de las contingencias que ocasionalmente nos ocurren en Metro. Un Metro que atiende 2.300.000 mil pasajeros todos los días (…) Eventualmente, ocurren problemas, hoy día tuvimos dos, hay uno de ellos que todavía no lo logramos resolver y que va a ser difícil de abordar (…)”, comentó el ministro de Transportes.

Ministro de Transportes y sistema de comunicación

Al preguntarle sobre lo planteado por los trabajadores de EFE, respecto a que solo funcionan con sistemas de llamada y no de radio puntualmente, que es un punto que demandan en materia de seguridad, el ministro mencionó que “el sistema de comunicación de los sistemas urbanos, por ejemplo, entre Santiago y Nos, Valparaíso-Limache, el sistema Biotren, cuenta con un sistema de comunicación vía radio, y dentro del reglamento faculta que cuando el sistema no tiene sistema de radio habilitado, que se pueda utilizar un sistema, además del sistema de señales, porque el sistema básico acá es un sistema de señales, a través de semáforos, pantallas, y eso es lo que va controlando los vehículos, los trenes”.

“Sobre eso está este sistema de comunicación verbal, en que en el caso urbano tiene un sistema de radio y el resto del sistema funciona con sistema de celular y fijo. Y eso es lo que hasta el momento ha funcionado bien. Por ejemplo, no está dentro de las causas del siniestro que tuvimos el día jueves y, por lo tanto, mi opinión es que ese no debiese estar siendo apuntado como un problema causal o de baja seguridad, más bien lo tenemos que hacer es seguir fortaleciendo”, indicó Muñoz.

Es por esto que destacó que “la empresa está justamente en un proceso de ir incorporando un sistema de radio interna, del sistema ferroviario y de comunicación interna, que debiese estar implementado progresivamente durante el año. Y en eso estamos como empresa de ferrocarriles”.