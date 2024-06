Desde Zúrich, en Suiza, el canciller Alberto van Klaveren respondió escuetamente a los dichos del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, en las que acusó a autoridades chilenas de “mentir”.

Fue a través de X que el fiscal venezolano calificó las declaraciones -desde Chile- como “histéricas y distorsionadas”. A su juicio, “a través de su acostumbrado lenguaje soez vuelven a mentir” sobre el caso Ronald Ojeda.

Entre lo que escribió Tarek William Saab, aseguró que enviaron información al Ministerio Público y entre la información requerida se incluyó un reporte migratorio, datos biográficos y biométricos de Walter Rodríguez y Maickel Villegas.

Recordemos que ambos sujetos son señalados por la Fiscalía como los principales responsables del secuestro con posterior homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

Al ser consultado, el ministro de Relaciones Exteriores dijo “ya estamos acostumbrados a las declaraciones del fiscal nacional (Tarek William Saab)”.

“La verdad es que, siempre lo he dicho, no es la persona más indicada para recomendarnos algún tipo de procedimiento realmente. No vale la pena, no vamos a entrar en esa polémica”, cerró el canciller Van Klaveren.