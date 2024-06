Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El presidente Gabriel Boric no dudó en responder con firmeza a la crítica del diputado Sergio Bobadilla (UDI) durante la Cuenta Pública del 1 de junio, exclamando "No señor, no mienta" en vivo. El diputado Daniel Manouchehri (PS) reveló en redes sociales que Bobadilla había gritado que los 500.000 empleos creados eran "empleos públicos", lo que provocó la pronta reacción de Boric. A pesar de que Bobadilla no abordó directamente el incidente posteriormente, sí cuestionó los argumentos económicos del Presidente a través de Twitter, instando a escuchar las necesidades de la población.