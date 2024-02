No es uno ni dos, son más proyectos vinculados a la prevención y el combate de incendios forestales que hace años afectan a distintas zonas del país, pero ante la urgencia ¿Cuál es la situación de las iniciativas? Aún están en el Congreso, y sin avanzar. Desde la Cámara de Diputadas y Diputados, desde el Senado y también desde el Gobierno abordaron la problemática en lo que algunos califican como "demora" legislativa.

Según el último balance del Gobierno, los incendios forestales en la región de Valparaíso han dejado más de 130 víctimas fatales. Muchos de ellos aún sin identificar, a lo que se suman los desaparecidos.

Pese a lo anterior, los proyectos vinculados al reforzamiento de la prevención y combate de incendios -tanto de parlamentarios como del Ejecutivo- continúan en el Congreso sin ser despachados.

Incluso, hay voces desde la Cámara de Diputadas y Diputados que llaman a paralizar el receso parlamentario para avanzar. Hasta ahora, la iniciativa que más ventaja lleva está en la Comisión de Agricultura del Senado.

Prevención de incendios: el proyecto con más avance, pero sin urgencia

Tras seguir los trámites correspondientes, la iniciativa conocida como “ley corta de incendios” fue despachada durante los primeros días de enero -de este año- desde la Cámara.

Lo propuesta busca que se entregue atribuciones a los distintos municipios -en conjunto con Conaf- para establecer la obligación de habilitar cortafuegos que limiten las plantaciones forestales de viviendas.

Según comentó el diputado Félix González, desde que se presentó el proyecto “estuve todo el año insistiéndole al ministro Segpres (Álvaro Elizalde) que se le pusiera una urgencia a este proyecto”.

Además, reconoció que “la tramitación la Cámara de Diputados fue lenta y se esperaba el proyecto de ley del Gobierno. Iba a llegar en julio, en agosto, en septiembre. Finalmente llegó en octubre”.

Si bien González valora la propuesta de norma y la califica como “integral”, asegura que se le entregan atribuciones a un organismo que no existe y aún debe ser creado: el Servicio Nacional Forestal.

“Es un proyecto que no nos va a servir de aquí a 3 o 4 años más (…) el Senado no tiene la culpa, no estamos culpando al senador (Juan Antonio) Coloma, pero él tiene la pelota y la llave para abrir el Senado y votar”, agregó.

Al respecto, fuentes de la Cámara aseguran que -al ser consultado- la respuesta del ministro Segpres, Álvaro Elizalde, es que “venía la ley del Gobierno, del Ministerio de Agricultura, que el ministro (Esteban) Valenzuela estaba preparando”.

“Estaban esperando la venia del Ministerio de Agricultura, quien en definitiva paró la tramitación del proyecto fue el mismo ministerio. Esa es la realidad”, cuentan las mismas fuentes.

El “esporádico” diálogo con el Ministerio de Agricultura

Si bien desde el Congreso reconocen que mientras estaba la problemática de los socavones en Concón era difícil priorizar este tema, declaran que existe una responsabilidad con el país, especialmente por las y los fallecidos en la reciente tragedia de los incendios.

“Si eso no moviliza el Senado, no sé qué puede hacer (…) tienen que entender, el mismo Senado, el senador Flores (presidente de la Comisión de Agricultura) yo quisiera que él también presionara para que lo dejen sesionar”, emplazó el diputado González.

En paralelo, voces de dicha comisión del Senado advierten que desde el Ejecutivo sí existió demora y “el Gobierno se enredó con los proyectos”. Esto, pese a reconocer que lo presentado por la administración del Presidente Boric es “más completo” que lo presentado por el diputado antes mencionado.

Al respecto, el senador Iván Flores (DC) comentó “siempre está la posibilidad de regresar al Congreso Nacional, aún cuando estemos en receso legislativo, pero no son decisiones personales, son decisiones de las corporaciones”.

“Siempre voy a estar dispuesto a regresar cuando sea necesario y si la contingencia lo exige, por supuesto, y estaremos convocando a nuestras comisiones como corresponde, pero son decisiones corporativas que escapan a mi decisión”, agregó.

En cuanto a lo presentado desde La Moneda, Flores comentó que “el Gobierno cometió un error de presentarle la Cámara y no en el Senado, en paralelo y en conjunto con la ley que va a crear el nuevo Servicio Nacional Forestal en reemplazo de la Conaf”.

En cuanto al diálogo con el Ministerio de Agricultura, el parlamentario de la DC reveló que “es esporádico, nos costó mucho hacerle ver que el proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal tenía errores conceptuales, errores de base”.

“Finalmente, por intervención yo diría más bien de expertos (…) pudieron destrabar el asunto y hoy día lo tenemos ya prácticamente resuelto, pero el proyecto del Gobierno tenía mucha deficiencia y el ministerio no lograba entenderlo”, cerró.

Ministro Valenzuela descarta demora en presentación de proyecto

El proyecto antes mencionado fue comprometido por el Gobierno durante enero de 2023 y busca regular la prevención de incendios forestales y rurales, además de otras materias.

La propuesta, que desde La Moneda es calificada como integral desde el sentido estructural, actualmente está pendiente de discusión en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Pese a las acusaciones de demora, en conversación con BioBioChile, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, aseguró que la reforma “tomó un tiempo prudencial y esperó el informe de la comisión investigadora de incendios forestales”.

Además de “analizar todos los avances de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cómo lo han hecho frente a la crisis climática que tiene el mundo”, agregó.

Según detalló el secretario de Estado, hay tres focos importantes en lo propuesto: Hacer obligatorio los cortafuegos, exigir medidas estructurales de planificación territorial en los planos reguladores, intercomunales y metropolitanos.

Y finalmente, “el proyecto trae la zona de mitigación o amortiguación del continuo forestal (…) donde está el grueso de la industria forestal y hay una alta densidad de bosques”.

Consultado por la demora en la presentación y una advertencia desde la Comisión de Agricultura del Senado, Valenzuela respondió “no es así” y argumentó que “el Senado estaba con una agenda muy full de diversos proyectos de seguridad”.

Por lo anterior, “el Gobierno de manera muy sabia, optó por ingresar el proyecto de incendio en los primeros días de octubre a la Comisión de Vivienda y Urbanismo, y tuvimos éxito (…) también lo hizo la Comisión de Hacienda.

“Como está con discusión inmediata, cuando vuelva a cenar la Cámara de Diputados se va a abordar dicho proyecto”, complementó.

Mientras tanto, aún con la temporada alta de por medio, los proyectos continúan en el Congreso esperando el fin del receso parlamentario que concluye con el presente mes de febrero. Recién ahí las iniciativas retomarán el camino legislativo.