El embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, se volvió a referir al conflicto que se desató el sábado pasado tras el ataque del grupo palestino Hamás contra Israel, destacando que Chile emitió ese mismo día un comunicado sobre el hecho.

En conversación con Radio Agricultura, el diplomático dijo que el ataque de Hamás “no tiene nada que ver con el conflicto isarelí-palestino, porque Hamás en su magna carta no está comprometido con un Estado Palestino. Hamás es parte de la red islámica más fanática que hay, que incluye Hamás, Hezbollah e Irán”.

“Aquí hay una organización fanática, Irán no tiene fronteras con Israel, está a miles de kilómetros lejos de Israel, está comprometido y está haciendo todo para aniquilar Israel por el fanatismo islámico. Ellos quieren aniquilar a Israel y tiene brazos largos en nuestra región”, comentó el embajador.

Guerra entre Israel y Hamás

En relación a la posición de Chile sobre esta guerra, el embajador señaló que “Chile fue de los primeros el sábado, cuando pensamos que hay 40 muertos, que sacó un comunicado, pero ahora que se desvela la magnitud, el salvajismo, la atrocidad que han creado, no sé si he escuchado algo ayer u hoy frente a lo que hemos visto”.

“A veces me sorprende que aquí, hasta gente de origen palestino que ni siquiera son musulmanes, apoyan estas atrocidades. A veces el odio al judío, disfrazado en el odio al sionismo de Israel, hace que la gente quede ciega. Si alguien no rechaza de una forma contundente, inequívoca lo que pasó el sábado, no sé cuál es su moral“, manifestó el embajador.

Respecto a si el comunicado chileno fue suficiente, Artzyeli señaló que «no lo evalúo, cada uno hace lo que cree apropiado y listo. No se puede pedir que alguien condene una cosa así, si alguien siente que hay que condenarlo lo condena, si alguien decide no condenarlo, entonces no. Cada uno con sus valores y principios”.