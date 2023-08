El diputado Héctor Ulloa, ofició al Servicio Mejor Niñez para que entregue respuestas sobre los alcances de los traspasos realizados por la repartición a la cuestionada clínica psiquiátrica Mida de Providencia, los que se acercan a 2 mil millones de pesos.

En su rol como presidente de la Comisión Especial Investigadora sobre licitaciones del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, el diputado Ulloa, ofició al Servicio para que remita antecedentes y justificaciones en detalle, respecto a las adquisiciones realizadas por Mejor Niñez.

Se trata de la entrega de casi 2 mil millones de pesos, correspondiente a tratos directos, a la clínica psiquiátrica Mida, los que tenían por objeto financiar servicios y atenciones a usuarios de la entidad.

La situación quedó al descubierto a raíz de una “revisión” llevada a cabo por el Observatorio ChileCompra a las adquisiciones realizadas por Mejor Niñez, dado a conocer por Radio Bío Bío. En este se constataron “prácticas que podrían vulnerar la normativa vigente sobre compras y contrataciones públicas”. Presuntas anomalías que fueron puestas en conocimiento de la II Contraloría Regional Metropolitana.

En concreto, en el análisis realizado por el Observatorio ChileCompra, pertenece a la Dirección de Compras y Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, se dio cuenta de la emisión de 25 órdenes de compra a la Clínica Psiquiátrica Mida por un monto total de $1.972.302.815. Casi 2 mil millones de pesos. Pero hubo repartos. Y es que se constató que en algunos tratos directos no se cargó la resolución que autorizó dicha modalidad de compra.

Según e informe “cabe destacar que durante el primer semestre de 2023 los montos pagados a este proveedor -Mida- mediante trato directo representaron, por sí solos, más del 15% de todas las compras realizadas por este organismo a través de procedimientos regulados por la Ley 19.886”, sobre “contratos administrativos de suministro y prestación de servicios”.

El parlamentario comentó al respecto que, “más allá de si la ley es o no del gobierno pasado, si la negligencia se produce en los espacios de mejora en este Gobierno, aquí los Niños, Niñas y Adolescentes no tienen color político, no tienen que estar pagando los errores de una u otra administración”.

A través del oficio, el diputado solicitó al Servicio Mejor Niñez pronunciarse sobre:

1. Mecanismo legal y protocolo / instructivo por el cual se rige el financiamiento de proyectos de emergencia en salud.

2. Individualizar por caso, las resoluciones o motivos que decantan en la adquisición de Servicios psiquiátricos a través de trato directo.

3. Individualizar la cantidad de NNA que se encuentran ingresados en clínicas psiquiátricas y la individualización de estas.

4. Detallar la cantidad de NNA vigentes en Clínica Mida, entre los años 2021 – 2023, así como las transferencias entregadas al privado en dicho periodo.

5. Costo asociado a servicios otorgados por Clínica Mida por NNA, detallando ítems de cargos y costo diario de atenciones por NNA y su región de origen.

6. Detallar gestiones realizadas por el Servicio de Protección Especializada y proyectos de la red para verificar que se cumplan las condiciones sanitarias y de atención de clínicas en donde ingresan NNA bajo su protección.

7. Reporte y detalle por región de coordinaciones efectuadas con el intersector para dar respuesta a necesidades de salud que afectan directamente a NNA que se encuentran bajo la tutela de Servicio y que debieron ser ingresados a clínica psiquiátrica.

8. Reporte de impacto sobre costo por intervención por NNA ingresado a clínica Midas