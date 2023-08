Mejor Niñez bajo la mira de la Contraloría: informe de ChileCompras advierte exceso de tratos directos

“Prácticas que podrían vulnerar la normativa vigente sobre compras y contrataciones públicas”. Así, sin medias tintas, la directora de la Dirección de Compras y Contratación Pública de ChileCompra, Verónica Valle, informó a través de un oficio al contralor de la II Contraloría Regional Metropolitana, Carlos Frías, sobre presuntas irregularidades en torno a adquisiciones realizadas por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez).

La situación quedó al descubierto en el marco de una “revisión” llevada a cabo por el Observatorio ChileCompra a las operaciones realizadas por Mejor Niñez, donde se tomó “conocimiento de situaciones en las que podrían identificarse potenciales incumplimientos de la normativa de compras públicas relacionadas a contrataciones efectuadas mediante trato directo bajo la causal de ‘Emergencia, urgencia o imprevisto’”.

Dicha “revisión”, en concreto, consistió en analizar una serie de órdenes de compra emitidas por el Servicio mediante trato directo bajo la causal de emergencia, urgencia o imprevisto, desde enero de 2022 al 10 de julio de 2023. En el estudio, destacó un proveedor: “Servicio de Apoyo Integral en Salud Mental y Adicciones Limitada” o Clínica Psiquiátrica Midas, el que “tiene un mayor monto de transacciones por dicha causal”.

Según el Observatorio ChileCompra, Mejor Niñez, organismo que depende del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, dirigido hasta el pasado viernes por el exministro Giorgio Jackson (RD), emitió 25 órdenes de compra a la Clínica Psiquiátrica Midas, ubicada en el sector oriente de la región Metropolitana, durante el periodo examinado por un monto total de $1.972.302.815. Es decir, casi 2 mil millones de pesos a dedo.

Atención

Al mirar en detalle las órdenes de compra se puede ver que los dineros pagados por Mejor Niñez son variados. Por ejemplo, la orden de compra llamada “servicio clínica psiquiátrica MIDA Y.B.P.G.” fue por un monto de $2.240.000 millones. Es la menor de toda la muestra. Al otro extremo está la orden de compra titulada “servicios terapéuticos para adolescente I.A.G.A.” por $236.977.897 millones al mencionado centro médico.

Pero hubo reparos. Situaciones que llamaron la atención del Observatorio ChileCompra y que fueron informadas a la II Contraloría Regional Metropolitana. La primera de ellas guarda relación con órdenes de compra que fueron detectadas “sin (la) resolución que autoriza y motivos del trato directo”, es decir, falta de documentación. La segunda, en tanto, apunta a discrepancia en la información disponible en la resolución exenta que aprobó al trato directo en comparación con la órden de compra.

Y es que fueron tres las órdenes de compra en donde no se encontró disponible “la resolución que autoriza el procedimiento excepcional de compra ni los motivos fundados que justifican la utilización de la causal invocada”, hecho que incumple el artículo 57, letra d, del reglamento de la ley 19.886, que regula la información que las instituciones deberán “publicar y realizar” en el Sistema de Información.

Junto a lo anterior, el Observatorio ChileCompra identificó que en una ficha electrónica se cargó una resolución exenta identificada como “RESEX TD SERVICIOS PSIQUIÁTRICOS A.A.V.A. – MIDA”, la cual aprobó y autorizó el trato directo entre Mejor Niñez y el proveedor “Sociedad y Centro de Rehabilitación Vivir Chile de Paine”. El servicio se extendería por seis meses y la suma a pagar sería de $8.450.000. No obstante, la orden de compra consignó un proveedor y un monto totalmente diferente. Se trató de la Clínica Psiquiátrica Mida y por un valor de $116.880.000.

De las restantes 22 órdenes donde, como la ley lo indica, se cargó la “respectiva resolución que autoriza el procedimiento excepcional de compra”, en 13 oportunidades “se indicó que el Juzgado de Familia dictaminó ingresar a los adolescentes” en la Clínica Psiquiátrica Mida. En las otras nueve oportunidades “se dictaminó el ingreso a otras clínicas, o bien, que se tomen las medidas necesarias de tratamiento”. Pese a esto, de todas formas llegaron al mencionado lugar.

En el análisis realizado por el Observatorio ChileCompra, y al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, también se menciona que “cabe destacar que durante el primer semestre de 2023 los montos pagados a este proveedor mediante trato directo representaron, por sí solos, más del 15% de todas las compras realizadas por este organismo a través de procedimientos regulados por la Ley 19.886”, sobre “contratos administrativos de suministro y prestación de servicios”.

Pero esta modalidad de compra -al parecer- no es nueva al interior de Mejor Niñez. Esto porque el mismo documento señala que en abril de 2022, mediante oficio, se envió a la CGR el Informe Nº 1.288 realizado por el mismo observatorio en el que se dejó constancia que “entre el 25 de 2021 y el 10 de febrero de 2022, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia había realizado la mayor parte de sus contrataciones mediante trato directo bajo la causal ‘Emergencia, urgencia o imprevisto’”.

Trato directo bajo la lupa

El 9 de febrero de 2023 ChileCompras envió a Mejor Niñez el “Reporte semestral de Compras Públicas”, en el que se analizaron las adquisiciones realizadas entre julio y diciembre de 2022. Seis meses. En dicho periodo, el organismo advirtió que “el 35,4% del gasto (…) de la institución correspondió a órdenes de compra emitidas por trato directo, siendo el mecanismo más utilizado en cuanto a monto por la institución”.

En el mismo análisis se menciona que tanto los montos como el porcentaje de “transacciones por trato directo eran superiores al promedio de los organismos que transan mediante www.mercadopublico.cl”. Pero eso no es todo. El mismo reporte, pero esta vez entre enero y junio de 2023, señaló que “un 46,7% del gasto de la institución correspondió a órdenes de compra emitidas por trato directo, siendo el mecanismo de compra más utilizado en cuanto a monto por la institución”.

Pero Mejor Niñez se defiende. Tras ser consultados por Radio Bío Bío sobre el informe del Observatorio ChileCompra, señalaron que “el Servicio tiene el deber de garantizar que los niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado reciban protección. (…) Debido a la falta de oferta de salud mental del sistema público, en muchas ocasiones se debe contratar los servicios de clínicas privadas para hospitalizaciones frente a situaciones muy críticas y de extrema urgencia. Situaciones que no pueden esperar”.

Y agregaron que “en todos estos casos se actúa también por orden médica y de jueces de familia. Nos encantaría, por cierto, contar con un sistema público más robustecido para enfrentar estas situaciones y no tener que financiar el costo altísimo que tienen las clínicas privadas, pero frente a riesgos inminentes tenemos el deber de actuar rápidamente. Además, para las contrataciones, lo hacemos enfrentando la escasa oferta también que existe en el mundo privado y contratando aquellas que además cuenten con las resoluciones sanitarias exigidas por seremis de salud”.

Tras analizar las adquisiciones realizadas por Mejor Niñez, el Observatorio ChileCompra cuestiona el no publicar en la web de Mercado Público la “resolución que autorizó los respectivos procedimientos excepcionales de trato directo ni los motivos fundados que justificaron la utilización de la causal invocada”, cuestión que vulneraría la normativa que rige las compras públicas. Bajo este contexto, ChileCompra solicita a la CGR “realizar las indagaciones correspondientes (…) respecto a licitaciones reguladas por la Ley Nº 19.886”.

Fiscalizador silencioso

Desde ChileCompra explicaron a Radio Bío Bío que el Observatorio es un Departamento “con funciones permanentes” al interior de la Dirección de Compras y Contratación Pública del Ministerio de Hacienda. Fue creado en el año 2012 y tiene como objetivo “promover la eficiencia y probidad por medio del monitoreo continuo y la detección de potenciales irregularidades en los procesos de compras y contratación pública”.

Además de monitorear de forma “regular”, también lleva a cabo “análisis en profundidad de una muestra priorizada según un algoritmo de riesgo extraído del conjunto de procesos de compra que se publican en el portal Mercado Público”. Es a partir de aquellas “observaciones levantadas mediante el monitoreo” que se “transmiten recomendaciones y orientaciones a los organismos responsables de los procesos de compra detectados”.

En el caso de instituciones que presentan un “alto monto de compras públicas hechas por trato directo”, indicaron que “se analizan en profundidad los antecedentes de estas compras y, si se detectan anomalías, se elaboran informes que pueden ser derivados a los organismos fiscalizadores y de control correspondientes”, como en este caso con Mejor Niñez.

Si dichas observaciones “no son corregidas por los organismos” o cuando “estas presentan anomalías que pueden contener indicios de faltas administrativas, hechos que pudiesen revestir carácter de delito o prácticas contrarias a la libre competencia”, se elaboran informes “que luego son remitidos a los organismos fiscalizadores y de control competentes, incluyendo a la Contraloría, Ministerio Público, Fiscalía Nacional Económica y Unidad de Análisis Financiero, entre otros”.

Hasta el próximo miércoles 16 de agosto tiene el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez, para responder el requerimiento formulado por la II Contraloría Regional Metropolitana. Tras la respuesta, el ente contralor analizará los antecedentes y definirá las acciones a seguir en el caso. Estas pueden ir desde desde una auditoría, pasando por una investigación especial, un sumario administrativo, como también el cierre del caso.

La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío visitó la Clínica Psiquiátrica Midas, ubicada en calle Gerónimo de Alderete, comuna de Vitacura. Visiblemente, no parece. No hay ninguna marca o alusión a que el lugar sea una clínica psiquiátrica. Al tocar el timbre una voz con acento extranjero confirmó que se trata del mencionado centro de salud, pero que no puede entregar más información al respecto. Tanto así que indicó que sería trabajo del medio dar con los dueños del recinto (vea video).