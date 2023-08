Al conocer la iniciativa, y los posibles alcances de la misma, Cancillería ordenó a la embajadora que detuviera el proyecto y no seguir realizando más gestiones.

El presidente del Consejor para la Transparencia (CPLT), Francisco Leturia, se refirió a los alcances del actuar de la embajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, asegurando que este tipo de caso se podrían evitar corrigiendo la ley de lobby.

Y es que durante las últimas horas se conoció que la diplomática, arquitecta de profesión, solicitó la aprobación de un proyecto a la Gobernación, el que necesita financiamiento por unos cinco millones de dólares, sin haber advertido de la gestión al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cabe destacar que la iniciativa fue diseñada por la propia embajadora en Reino Unido, junto al biólogo marino y consultor ambiental, Alberto Fuentes Larenas.

“Uno de los problemas culturales más graves que tenemos en Chile, es la falta de conciencia de los conflictos de interés y de los límites. Esto nos ha traído muchísimos problemas ya, nos está trayendo problemas y hay que dar un golpe de timón fuertísimo”, comentó Francisco Leturia, presidente del Consejo para la Transparencia por caso de la embajadora de Chile en Reino Unido.

A esto, la autoridad del CPLT agregó que “esta es una conducta muy reprochable, con una ley de lobby normal esto debería ser sancionado, pero como nuestra ley de lobby deja fuera los llamados por teléfono o las conductas entre autoridades, aunque obviamente actúa como un particular, esto no es sancionado. Hay que corregir la ley de lobby porque estas cosas no pueden seguir pasando”.

La iniciativa fue presentada a GORE Bío Bío el 13 de junio, mismo día en que Susana Herrera se comunicó con el jefe de la Dirección de Asuntos de Europa de la Cancillería, embajador Francisco Gormaz Lira, para darle a conocer el proyecto.

Al conocer la iniciativa, y los posibles alcances de la misma, Gormaz ordenó a la embajadora que detuviera el proyecto y no seguir realizando más gestiones.

Al día siguiente, el 14 de junio, se le envió una nota a Susana Herrera, en la que le notifica que remitirá al secretario general de Relaciones Exteriores (Segen), embajador Alex Wetzig, los antecedentes del proyecto para que las autoridades del ministerio lo evalúen.