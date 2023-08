Daniel Andrade, fundador y responsable jurídico de Democracia Viva, además de expareja de la diputada Catalina Pérez (RD), se refirió este viernes al polémico convenio entre la fundación y la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

En concreto, el exmilitante de Revolución Democrática fue consultado sobre si el presidente de RD, Juan Ignacio Latorre, como la parlamentaria por Antofagasta, sabían del caso antes que saliera en la prensa.

“A todos se les advierte”, manifestó Andrade en conversación con el matinal Contigo en la Mañana de CHV, a lo que el periodista Julio César Rodríguez le pregunta “¿quiénes son todos?”

En esta línea, el fundador de Democracia Viva dice que “al partido, a harta gente se le advierte (…) sabía Latorre, sabía Catalina Pérez”.

Sin embargo, señaló que no sabía si fueron a avisar de esto a La Moneda. “Yo no, no lo sé el resto”, precisó.

Al ser consultado si llamó o no al ministro Giorgio Jackson (RD), Andrade soltó un rotundo no. Además, no cree que su expareja haya llamado al secretario de Estado.

En relación a cuándo se le advierte a Latorre, a la directiva, Daniel dijo que “en el mismo contexto que salió en prensa (…) ponle 10 días antes, una semana antes”.

Recordemos que a principios de julio, el presidente de RD manifestó que “la información que recibimos en ese momento fue una información parcial que no daba cuenta de ninguna sospecha de ilícito, ni tampoco de ninguna irregularidad, que es algo que además se dijo públicamente también en los primeros días”.

Respecto a si pensó que esto iba a escalar tan alto, Andrade dijo que “no lo sabía, pero era algo que sí me avergonzaba mucho, me avergonzaba antes que la cuestión saliera”.

A modo de recordar, los convenios que se firmaron fueron entre la Seremi de Vivienda y Urbanismo, liderada por el exseremi Carlos Contreras, quien también fue jefe de gabinete de Pérez, con el representante de Democracia Viva, Daniel Andrade.

Democracia Viva

Al consultarle sobre si Catalina Pérez como su pareja o también como militante de RD, sabía si efectivamente Democracia Viva había recibido estos fondos, Andrade aclaró que “Catalina Pérez no influyó en la conversación que yo tuve con Carlos Contreras, ni influyó con terceros, ni con nadie. Ella no tiene nada que ver en la celebración de este convenio”.

“En ese momento no le di la relevancia, tanto. Además, que yo tenía una relación con Carlos (Contreras) de antes, porque políticamente me relacionaba con mucha gente en el partido”, comentó Andrade del momento cuando hace el convenio con la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Finalmente, al preguntarle si le contó en un principio a Catalina Pérez sobre esto, Andrade indicó que “no le dije directamente (…) no se enteró por la prensa, pero no fue inicialmente. En las conversaciones iniciales ella no se enteró, se entera después cuando ya está avanzando el proyecto y ya está andando”.