Este jueves se concretó el juicio de extradición de Facundo Jones Huala, comunero que fue detenido en enero pasado en Argentina tras encontrarse prófugo de la justicia chilena.

El líder indígena había sido condenado por la justicia nacional a nueve años de prisión por ataques incendiarios y porte de armas de fuego en reivindicación del conflicto mapuche.

Desde 2018 estuvo preso en Temuco, lo que motivó numerosas protestas para exigir su liberación. En ese contexto, la Corte de Apelaciones de dicha ciudad acogió un recurso de amparo y ordenó su libertad condicional.

La Corte Suprema revirtió este dictamen el año pasado, ordenando nuevamente la detención de Jones Huala. Sin embargo, fue imposible ubicar al comunero para que ingresara a la cárcel.

Extradición de Jones Huala se definirá el 1 de agosto

El juicio de extradición se realizó en la sede del casino de suboficiales Escuadrón 36 de la Gendarmería Nacional de Argentina, ubicado en la ciudad de Esquel.

“Que viva la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). Para todos los que dicen que la RAM no existe, la RAM existe y resiste”, vociferó Jones Huala antes de comenzar.

Su defensa planteó la nulidad del proceso porque no se aceptaron las pruebas presentadas por la representación legal del imputado, pero el juez rechazó este planteamiento y descartó la nulidad del proceso.

Huala entró custodiado por el Servicio Penitenciario Federal y se sentó junto a sus abogados, Eduardo Soares y Gustavo Franquet, ambos integrantes de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina.

En un extenso y encendido discurso de casi media hora, el acusado justificó su accionar. “Soy combativo y revolucionario, y no me arrepiento”, señaló.

“No me van a domar, hagan como quieran porque yo no me vendo por un pedazo de tierra”, agregó el comunero, a quien le resta cumplir un año y cuatro meses de pena de acuerdo a la justicia chilena.

El juez federal Gustavo Villanueva resolverá el próximo martes 1 de agosto si concede la extradición solicitada por Chile.