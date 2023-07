Republicanos descartó congelar las relaciones con el Gobierno, tal como lo hizo la UDI, criticando la decisión de la colectividad gremialista de presionar por la salida del ministro Giorgio Jackson.

Recordemos que el partido gremialista se restó de participar en la mesa de diálogo por la reforma previsional hasta que el titular de Desarrollo Social renuncie al cargo.

Lo anterior, tras la polémica por el denominado Caso Convenios, además del reciente robo de computadores y una caja fuerte -aún no recuperada- desde el edificio de su cartera.

Al respecto, el diputado de Republicanos José Carlos Meza aseveró que su permanencia en la mesa de conversaciones no está condicionada por la continuidad de Jackson en Desarrollo Social, distanciándose de la UDI, calificando de “un error” la decisión de la colectividad dirigida por el senador Javier Macaya.

“Si es que los republicanos participamos o no participamos de conversaciones con el Gobierno, no es por la presencia o ausencia de un ministro, sino que es porque lo que se nos convoca es algo serio, es algo de buena fe y sobre todo porque las ideas de alguna manera están disponible para ser discutida”, enfatizó.

“Creo que es un error por parte de cualquier partido condicionar una discusión que es de fondo a una cuestión que es de forma que la permanencia de un ministro, porque ¿Qué va a pasar si es que el ministro Jackson se va? ¿Qué va a pasar si el Gobierno le pide su renuncia? ¿Los partidos que se han restado por la presencia del ministro van a volver a negociar cualquier cosa?”, reflexionó.

“Si nosotros vemos como lo hemos hecho en otras oportunidades, que no hay punto de encuentro, nos vamos a restar, pero nosotros participamos en política por ideas y no por personas”, criticó.

Republicanos califican de “show” presiones para salida de Jackson

Mientras, el diputado Agustín Romero señaló que “los republicanos somos bastante serios en estas cosas y nosotros creemos que cuando haya que tomar las decisiones las vamos a tomar y las vamos a tomar con decisión y firmes”.

“Nosotros estamos mirando la situación, creemos que lo que corresponde hoy día es analizar cada punto en su mérito y por ahora nosotros esperamos que siga avanzando esta investigación”, dijo.

“Retirarnos de la mesa sin tener todos los antecedentes, por lo menos en este momento, nos parece que debemos seguir esperando”, sostuvo.

“Esto no puede ser para nosotros un show. Cuando nosotros hacemos las acusaciones constitucionales o cuando tratamos de ejercer las acciones para hacer efectiva la responsabilidad política y finalmente no nos acompañan, pero en este momento tratar de hacer de esto un show, no me parece razonable”, repasó Romero.

“Esperemos que siga avanzando la investigación y en ese momento nosotros vamos a dar una terminación y no por hacer un punto político que en este momento, a mi juicio, todavía sigue ciertamente, aunque sospechoso, todavía es dudoso que tenga éxito”.

Republicanos enrostra a la UDI descuelgue en Acusaciones Constitucionales

En esa línea, el diputado José Carlos Meza, apuntó al desmarque de la UDI en las anteriores acusaciones constitucionales en contra de los ministros Izkia Siches y Marco Antonio Ávila, y el propio Jackson.

“Lo que esperamos que se sumen no con palabras, sino que con sus votos, cuando corresponda hacer efectiva la responsabilidad política de este o de cualquier otro ministro”, criticó.

“Nosotros lo que esperaríamos es que los partidos de Chile Vamos se sumaran a los llamados que los Republicanos hemos hecho desde un principio para fiscalizar como corresponde al Gobierno”, retrucó.

“Ya faltaron los votos de Chile Vamos cuando acusamos constitucionalmente la ministra Izkia Siches, faltaron los votos de Chile Vamos cuando acusamos constitucionalmente al ministro Giorgio Jackson y faltaron hace pocas semanas los votos de Chile Vamos también en la UDI y en Evópoli, cuando acusamos constitucionalmente al ministro Ávila”, sostuvo Meza.