Senadores de diferentes partidos cercanos al Gobierno, incluida la legisladora demócratacristiana, Yasna Provoste, no ocultaron su molestia contra el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma.

Diferentes senadores oficialistas expresaron su total rechazo luego de que el Senado, por 18 votos de 50, aprobara un proyecto de acuerdo para ir al Tribunal Constitucional con el fin de declarar inconstitucional la Comisión contra la Desinformación impulsada por el Gobierno.

La iniciativa contó con 18 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones. En este proyecto de acuerdo se le señala al Presidente de la República que el decreto número 12 del Ministerio de Ciencia, que crea la Comisión Asesora contra la Desinformación, es inconstitucional por incidir en una materia de ley que debe ser discutida en el Congreso Nacional.

La primera en mostrar su molestia con la medida adoptada por la “mayoría circunstancial” del Senado, fue la parlamentaria por la Región de Atacama, Yasna Provoste (DC), quien aseguró que la mencionada comisión busca “establecer estándares para que la desinformación no siga siendo la forma en cómo se avanza en política”.

“Cuando nos plantamos aquí para señalar nuestra disconformidad con aquello, lo hacemos en el más profundo convencimiento en que la desinformación atenta a la democracia”, aseguró la senadora, a lo que agregó que “aquellos que están en contra de esta comisión les interesa que en nuestro país se siga debilitando la democracia a partir de la desinformación”.

Por su parte, la senadora Claudia Pascual (PC), dijo que el trámite del proyecto de acuerdo da cuenta de que ahora en adelante el Senado podría seguir aprobando este tipo de iniciativas solo con los votos de Chile Vamos y Republicanos, considernado que se necesitan 26, y dicha alianza reúne a 27 legisladores.

“La señal que se da hoy día es bastante compleja, porque además no solo para generar este proyecto se necesita esa cantidad de firmas, sino que después la Sala aprueba por mayoría simple y hoy día hemos visto que apenas menos de la mitad de la corporación ha respaldado este proyecto de acuerdo”, dijo la senadora por la Región Metropolitana.

Paulina Vodanovic (PS), en tanto, criticó el manejo que tuvo el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, a quien acusó de no mantener los equilibrios, dejando que una “mayoría circunstancial” impusiera sus términos. “Habla mal de la conducción, habla mal de la confianza que hemos depositado en el Presidente y por cierto que merece nuestros reparos”.

El senador de RD, Juan Ignacio Latorre también manifestó su crítica y molestia por el proyecto, asegurando que busca declarar inconstitucional “una comisión asesora no vinculante, sobre un tema sensible para la democracia como es la desinformación”. Latorre recordó que cualquier persona o partido puede recurrir al TC, pero que no se debe involucrar “al conjunto de la Corporación del Senado, donde en mi opinión están haciendo el ridículo y van a rebotar en el Tribunal Constitucional”.

Por último, la senadora Loreto Carvajal (PPD), acusó que “no es legítimo es que se mal use una herramienta de la Corporación del Senado de la República” para demostrar el descontento con el trabajo del Gobierno.

“Recurrir por el costado, invocando una supuesta inconstitucionalidad, es muy grave, porque finalmente se tuerce el espíritu democrático de los proyectos de acuerdo”.