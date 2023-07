El abogado y economista Axel Kaiser hizo una evaluación del escenario político actual. En ese sentido, abordó la preferencia en las últimas elecciones y el proceso por una nueva Constitución. Además, se refirió a José Antonio Kast.

En conversación con CNN, el presidente de la Fundación para el Progreso afirmó que lo ocurrido en el estallido social y “esto de avalar la violencia a la izquierda se le iba a convertir en un boomerang”.

“El caos, el desorden público y, además, con un Gobierno de izquierda, sumando el fracaso de la Convención Constituyente (…) todo eso se combinó para que el boomerang se produjera y creo que todavía tiene mucho más por recorrer hasta la derecha”.

Lo anterior, según dijo Kaiser, porque “los problemas fundamentales” tales como “la criminalidad, el desempleo y el desorden migratorio, entre otros” continúan, a su juicio, sin resolverse.

“Todo el escenario político se ha movido ya algo, pero se va a seguir moviendo hacia la derecha”, reiteró.

“Kast está sobreestimando su capacidad de convocatoria”, dice Kaiser

Consultado por el proceso para redactar una nueva Carta Magna, el también economista sostuvo que los militantes del Partido Republicano -al interior del Consejo- “están en una situación complicada”.

Lo anterior porque “a mí modo de ver, se va a rechazar la propuesta de Constitución que propongan. Yo creo que José Antonio Kast está sobreestimando su capacidad de convocatoria y de darle vuelta la opinión a ciudadanos en Chile”.

Agregando que existirá “un voto de castigo a la clase política en general en lo que va a pasar en diciembre en el referéndum que vamos a tener” por lo que “los desafectados de la centro derecha y derecha, sobre todo de la línea republicana, van a sentirse hasta cierto punto traicionados” en caso de que la ciudadanía tome “una posición más de centro”.

Mientras que “el Gobierno, la izquierda, no va a apoyar una Constitución que no sea de ellos tampoco y ya hay gente que está hastiada del tema de por sí no más, entonces van a votar rechazo por votar rechazo. Me parece muy difícil que se apruebe”.

En ese sentido, afirmó cree que los republicanos “legítimamente y honestamente quieren redactar una Constitución (…) y si la llegan a aprobar, están ya instalados como triunfadores políticos de manera extraordinaria”.

Otra sintonía: “Que se vayan todos o que llegue un Bukele”

“Pero temo que la ciudadanía está en otra sintonía (…) porque no se están resolviendo los problemas que son urgentes, de manera concreta y que la gente lo sienta”, agregó.

En esa línea, el abogado reiteró que le preocupa que la ciudadanía “se siga moviendo a la derecha, pero desde la antipolítica” es decir “que en algún minuto, ni siquiera Republicanos sea lo suficientemente para representar las soluciones que reclama la ciudadanía. Que se vayan todos o que llegue un Bukele”.

Finalmente, el también hermano del diputado Johannes Kaiser hizo un llamado a la clase política a “que se tome en serio, para que nos preocupemos de nuestro sistema democrático, lo que está ocurriendo y miremos la tendencia en otros países”.

“Nos puede ocurrir que se desborde esto (…) esa respuesta a la angustia existencia de los chilenos, tenemos que tomarla en serio”, concluyó.