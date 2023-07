Durante esta mañana de miércoles se votará la acusación constitucional (AC), presentada por la oposición, en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

En su llegada al Congreso, y previo a la votación, el secretario de Estado evitó referirse a las causas y a las declaraciones que acusan que el sustento de la AC es la homofobia en su contra.

“Lo único que voy a señalar es que yo estoy muy convencido de que en nuestra gestión, y en particular yo, no he faltado ni a la Constitución ni a las leyes”, aseguró el titular de Educación.

AC contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila

Fue el pasado mes de mayo cuando las diputadas militante del Partido Social Cristiano, Francesca Muñoz y Sara Concha, anunciaron la acusación constitucional contra Ávila.

Según argumentaron en la instancia, y haciendo referencia a una guía del Ministerio de Educación, Muñoz y Concha dijeron que existió una infracción a “lo que es nuestra Constitución, específicamente el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos”.

“Se han estado creando instrumentos con una fuerte carga ideológica, dejando fuera a los padres que no comparten estas ideologías. Se está confundiendo la identidad sexual de los niños”, agregaron las diputadas.

En total, la acusación constitucional cuenta con 7 capítulos que van desde educación sexual hasta deserción escolar durante la administración de Ávila. Así, rompe los récords pues en ocasiones anteriores, en titulares de la misma cartera, se han visto sólo un máximo de 5 capítulos. Yasna Provoste en 2008 y Marcela Cubillos en 2019.