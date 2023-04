Quilapayún replicó duramente las críticas del economista Óscar Landerretche, quien cuestionó la Estrategia Nacional del Litio anunciada por el presidente Gabriel Boric, aludiendo al reconocido grupo musical.

Recordemos que el también expresidente del directorio de Codelco manifestó ciertas dudas con respecto al anuncio del mandatario, asegurando que “se le armó una majamama” tratando de dejar contento a más de un sector.

“No podemos hacer una minería moderna y al mismo tiempo dejar contentos a Quilapayún. No se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Lo intentaron hacer así y yo no sé si salió muy bien comunicacionalmente”, dijo Landerretche en entrevista con Duna.

Sus dichos causaron molestia en la reconocida banda chilena, que respondió al economista en una serie de tuiteos.

“Lo que a nosotros nos dejaría contentos es que el señor Landerretche no se meta con nuestras canciones ni tampoco nos encierre en estereotipos ni caricaturas rígidas”, señalaron.

“Llevamos 50 años cantando “El pueblo unido” sin que hasta ahora esto tenga ninguna influencia visible en los políticos chilenos como lo demuestra el comentario divisionista de Óscar Landerretche. Como si fuera un pecado intentar unir posturas e intereses diversos”, añadieron.

Landerretche y sus empresarios

Que quieren el litio para lucrar

Los gerentes y millonarios

Que solo buscan donde ganar

No asistirán a mi funeral

No asistirán a mi funeral

No asistirán a mi funeral

— Quilapayún (@quilapayun) April 29, 2023