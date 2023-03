El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores de la región Metropolitana, Mario Aguilar, tildó de “show” la interpelación anunciada por la Unión Demócrata Independiente (UDI) al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

Lo anterior, a raíz de las declaraciones realizadas por el titular de la cartera de Educación por el funeral narco del “Ñaju” que obligó la suspensión de clases en más de 15 establecimientos educacionales de la comuna de Valparaíso.

“Es una buena decisión que un establecimiento diga ‘voy a suspender clases’, con recuperación probablemente, un día en que hay un fenómeno en una población que puede poner en riesgo a los estudiantes”, dijo en esa oportunidad el ministro Ávila.

Ávila coincide con la UDI… pero no en la interpelación

El presidente del gremio coincidió con el diputado Sergio Bobadilla (UDI) en “no normalizar” ese tipo de actos delictuales.

“No puede decir que está bien que cierren colegios porque hay un funeral narco o actos delictuales que sobrepasan su seguridad, eso no se puede aceptar ni normalizar, no lo podemos encontrar bien”, precisó.

Sin embargo, Aguilar cuestionó la eficacia de las interpelaciones. ¿Hay alguna interapelación a algún ministro que haya servido de algo más allá del show?, mencionó.

La interpelación “es un show“

Para el presidente del gremio de la región Metropolitana, “las interapelaciones no sirven para nada”. Incluso las tildó de “show”, pues los “algunos parlamentarios se lucen, ganan cámara, tienen prensa, pero ese parece ser el juego permanente de los políticos”, agregó.

Asimismo, llamó a los parlamentarios de Chile Vamos a dedicarse a “trabajar”, “ir a las sesiones” y “sacar leyes”.

“Porque mejor los parlamentarios de Chile Vamos se dedican a trabajar, porque no se dedican a llegar a la hora a las sesiones, porque no se dedican a sacar las leyes, porque no se dedican realmente a trabajar por el bien del país y no hacen un show”, finalizó.