El expresidente Ricardo Lagos dijo que no entiende cómo se indultó de nuevo al exfrentista Jorge Mateluna, teniendo en cuenta una modificación que él mismo hizo en esta materia.

Cabe recordar que según el decreto exento que le concedió el beneficio a Mateluna, destacó “un bajo nivel de riesgo de reincidencia delictual”.

No obstante, en conversación con La Segunda, el expresidente Lagos indicó que “he descubierto ahora que yo indulté bastante. Este señor, ¿Mateluna se llama? Yo indulté a Mateluna, y establecí ciertos requisitos, y me permití modificar no sé si era el reglamento o una ley, sobre la base de que aquel que era indultado no podía ser indultado en una segunda ocasión. Esto es una norma del 2004 o 2005”.

Indulto a exfrentista Mateluna

Así también señaló que “no entiendo cómo, en consecuencia, este señor Mateluna fue indultado de nuevo. La norma era que aquel que ya fue indultado una vez no puede ser indultado de nuevo. Es el señor que salió a la palestra con esta situación, me preguntaron, lo averigüé, tengo un archivo muy completo”.

En esta línea, Lagos recalcó que “la paz social no depende de un indulto, francamente. La paz social depende de otras cosas, y si vamos a hacer una cosa de fondo, el fondo es que este país está enrabiado, unos con otros, como nunca lo he conocido en mi vida. En consecuencia, lo que tenemos es un problema de convivencia, que es distinto. O sea, lo que ocurrió el 18-O, eso habla de un país enrabiado, y ese país está enrabiado porque hemos tenido temas sociales que se han postergado por mucho tiempo”.

“¿Por qué se produjo lo que se produjo en Chile? Porque fuimos postergando las cosas, ahora estamos aquí y de nuevo estamos en una reforma tributaria. Vuelvo a hacerle la pregunta. Yo lo veo igual que lo veía 15 años atrás. Usted no puede mantener un país en donde la expresión tributaria sea el 20% del PIB y tiene un país que dobló el per cápita. Esa es mi explicación de lo que pasó en el reventón social, dicen que el país está creciendo mucho y ahí no me ha llegado nada”, comentó el exmandatario.

Recordemos que el presidente Gabriel Boric fue duramente criticado cuando dijo que “tenía plena convicción de la inocencia” de Mateluna y que “hubo irregularidades” en el juicio.

“Los indultos son una atribución exclusiva y excluyente del Presidente de la República. Esto es algo que reflexioné durante mucho tiempo (…) Yo tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”, expresó Boric en esa oportunidad.