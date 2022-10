Al mediodía comenzaron a llegar los distintos representantes del oficialismo, la Democracia Cristiana y Chile Vamos que siguen en la búsqueda de acuerdos respecto de los “bordes”, donde precisamente está el centro de la discusión.

Según consignó La Radio, los parlamentarios dieron un ejemplo sobre cómo están las conversaciones. Si hay 10 principios institucionales o bordes que están sobre la mesa, hay acuerdo en 8, pero es en los otros dos nudos donde llevan estancados hace un buen rato.

Esto último está causando cierta molestia en el oficialismo, que dicen haber cedido en muchos de ellos, pero aseguran que Chile Vamos no está haciendo lo mismo.

El Estadio social y democrático de derecho es la principal traba; es la consigna del oficialismo, pero en Chile Vamos buscan que se incluya -por ejemplo- el término “y de libertad”, lo que a juicio del sector de Gobierno es un Estado subsidiario escondido.

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, dijo que espero que avancemos basados en los puntos en que hay acuerdo y que podamos desatar los nudos que ya todos sabemos cuáles son. Yo creo que en la asamblea que hubo ayer, acudieron algunas manifestaciones de que dan a entender que hay disposición, pero la disposición es distinta cuando ya se llega a redactar un tema”.

De alguna u otra forma cambia el ánimo de las declaraciones de algunos miembros del oficialismo, que ayer decían que las conversaciones están prácticamente en un punto muerto, que hay cierta intransigencia por parte de Chile Vamos.

Recordemos que ayer se mostraban sorprendidos los miembros de la oposición precisamente por estas declaraciones de algunos personeros del oficialismo.

Por su parte, el diputado Diego Schalper (RN) dijo que “los que son intransigentes es la ciudadanía, no somos nosotros. Cuando usted le pregunta a la ciudadanía si quisiera que se dejara constancia de que Chile es una sola nación, no conozco encuesta que no haya más de un 70% de personas que contesten afirmativamente eso”.

“Una cosa es lo que se dice en la prensa y otra cosa es lo que se conversa dentro de las mismas conversaciones. Seamos francos, hoy día hay un alto nivel de avance en los bordes”, añadió el parlamentario.

Radio Bío Bío señaló que la reunión de este viernes no es oficial, es decir, no está liderada por los presidentes del Senado y la Cámara, la cual además buscaba ser reservada para no afectar la participación de otros partidos en el proceso oficial.

Cabe recordar que esto último generó molestia en algunos partidos que no fueron invitados a estas reuniones organizadas por las bancadas.

En tanto, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, enfatizó que “en la medida en que puedan ir aproximándose un punto de vista, eso facilita el acuerdo global. Aquí no se trata de que haya esfuerzos paralelos, sino que hay esfuerzos complementarios”.

A esto agregó que la “reunión formal es con todos y todas, complementariamente se desarrollan esfuerzos a través de diálogos bilaterales y multilaterales para acercar puntos de vista que permitan generar condiciones para el acuerdo global”.

Finalmente, las diferentes fuerzas están trabajando para poder avanzar en los llamados nudos.