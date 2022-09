Un particular consejo entregó el expresidente Ricardo Lagos, luego del triunfo del Rechazo en el Plebiscito de Salida del pasado domingo.

Recordemos que el presidente Gabriel Boric ha reafirmado su intención de continuar con el proceso constituyente.

De hecho, se reunió con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, para pedirles que comiencen a delinear los pasos a seguir.

Esto, dado que el Congreso es el que finalmente tendrá la última palabra para reformar la actual Constitución.

No obstante, las dudas apuntan al mecanismo para redactar una nueva Carta Magna, como por ejemplo elegir a una nueva Convención o designar a un grupo de expertos.

Ricardo Lagos: “Yo imitaría al León de Tarapacá”

Al respecto, el expresidente Ricardo Lagos, quien durante la campaña evitó hacer pública su postura por alguna de las opciones, entregó una particular alternativa.

Así lo señaló en un encuentro con algunos medios de comunicación, donde el exmandatario apuntó al rol que debería asumir Boric, según publica TVN.

“Yo creo que si hay decisión, en un acuerdo parlamentario amplio, y el Presidente desea que sea una Convención Constitucional, íntegramente elegida, y ese es el acuerdo político al que se llega, eso será, pero el que lleva la batuta es el Presidente”, sentenció.

No obstante, agregó que “si me pregunta el ideal, le digo, mientras elegimos a los nuevos constituyentes, yo imitaría al ‘León de Tarapacá"”.

Esto último, en alusión al fallecido expresidente Arturo Alessandri Palma, quien lideró el proceso constituyente que derivó en la Constitución de 1925.

“¿Qué hizo el ‘León de Tarapacá’? Mientras elegían la asamblea constituyente, nombró a un grupo de 20 o 25 expertos, de sabios, y dijo “tengan un borrador preparado cuando llegue la asamblea Constituyente””, rememoró.

“Y, efectivamente, en esa asamblea constituyente, todos los sabios de la época están ahí”, añadió Lagos.

Por último, se mostró disponible para estar en un eventual grupo de expertos.

“Si eso ayuda, no me voy a negar, yo quiero a Chile, por eso me metí a hacer estas cosas”, concluyó.