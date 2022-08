Natalia Piergentili, presidenta del PPD, salió nuevamente en defensa de la exministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, quien se vio envuelta en una polémica que le costó el cargo, luego que se conociera que el 11 de mayo de este año intentó tomar contacto con Héctor Llaitul, el mismo día que el líder de la CAM había hecho un llamado a organizar la resistencia armada.

En diálogo con los panelistas del programa Tolerancia Cero de CNN Chile, la timonel del PPD tuvo palabras de reconocimiento hacia la gestión de Vega y justificó -en parte- el intento de tomar contacto con Llaitul, hoy en prisión preventiva tras ser formalizado por diversos delitos.

“Lo que yo entiendo de esta situación es que el Presidente hizo un mandato amplio a dialogar con la mayor cantidad de personas posibles, en un conflicto complejo. No olvidemos que Héctor Llaitul ha sido un actor clave importante (…) varios gobiernos han querido hablar con él”, señaló en primer lugar.

Luego, Piergentili indicó que se puede “evaluar hoy día si la ministra tomó este mandato de manera muy amplia, de manera muy autónoma”.

“Ella acogió un mandato, que puede haberlo tomado de manera muy amplia, y que posiblemente de manera quizás muy autónoma. Eso mirado hoy día en el contexto en que estamos con el señor Llaitul, con el conflicto en La Araucanía, con un Plebiscito ad portas, con un tema seguridad complejo… bueno esos escenarios hacen que esa mirada de un principio de una disposición al diálogo, hoy día tenga complejidades… y los contextos finalmente hacen que uno evalúe de distinta forma”, añadió también.

Asimismo, indicó que Vega “es una mujer inteligente, capaz y que actuó de buena fe, pero eso no es suficiente cuando uno es una autoridad pública. Porque no sólo tienes que hacer bien tu pega, tienes además responder políticamente y también que tu trabajo no genere el estar dando explicaciones, que en este caso es lo que ella evaluó y me parece correcto”.

Por último, la presidenta del PPD aseguró que finalmente la exministra Vega nunca conversó con Llaitul: “Ese trato de generar un diálogo nunca llegó a puerto”.

Las declaraciones de Piergentili se dieron minutos después que se conociera que la exministra fue citada por la comisión investigadora contra el crimen organizado de la Cámara de Diputados.

El motivo es para darle la oportunidad de explicar cuáles fueron sus intenciones de comunicarse con Héctor Llaitul.