Este domingo 18 de julio se realizarán las primarias del pacto Apruebo Dignidad. En este proceso se enfrentarán los candidatos del Partido Comunista, Daniel Jadue, y del Frente Amplio, Gabriel Boric.

Este último aspirante a La Moneda, quien es diputado por Magallanes y tiene 35 años, se encuentra cerrando su campaña presidencial en la región de Valparaíso.

En aquella zona, realizó actividades en la comuna de Quintero, que fue afectada por una crisis ambiental en el año 2018.

En conversación con Radio Bío Bío, la carta del FA señaló que “el principal desafío que tenemos como generación es terminar con la lógica de que la economía es a costa de las comunidades, a costa del medio ambiente. Vamos a cambiar el modelo de desarrollo chileno, vamos a generar una transición justa para que las empresas dejen de ser contaminantes”.

“Las comunidades no han sido escuchadas (…) No vamos a permitir que se sigan sacrificando comunidades. Si es que no hay capacidad de que las empresas sean productivas sin dejar de contaminar, no pueden continuar en ese lugar”, agregó con respecto a sus propuestas en materia de medio ambiente.

A través de su cuenta de Twitter, Boric publicó una carta que recibió de parte de una niña de 11 años que habita en Quintero, quien le pidió que no se abandonen estas zonas del país.

Hoy temprano en la mañana estuvimos en la bahia de Quintero-Puchuncaví con la comunidad. Faviana, de 11 años me entrego esta carta. Porfa dense el tienpo de leerla. Nunca más zonas de sacrificio. Seguimos! pic.twitter.com/Lr3KKoOCGH — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) July 15, 2021

Propuestas en educación

Como prioridades en materia educacional, el diputado afirmó que “hay que seguir avanzando hacia la gratuidad, terminar con el copago, terminar con la lógica del financiamiento compartido para que la educación sea un lugar donde podamos encontrarnos como iguales”.

“Proponemos un plan de recuperación que no esté centrado en la lógica de las pruebas estandarizadas, que buscan embutir contenidos para competir y, finalmente, terminan no formando formando a los estudiantes con las capacidades que necesitan para desempeñarse hoy en día”, añadió.

En la misma línea, Gabriel Boric sostiene que buscará “condonar la deuda educativa, tanto el CAE, como el crédito CORFO y el fondo solidario”.

“Sólo la condonación del CAE cuesta US$8.500 millones. Nosotros proponemos hacerlo de forma progresiva, en función de que se vaya un régimen de la reforma tributaria que queremos hacer, partiendo por quienes más lo necesitan hoy día y quienes podrían haber accedido a gratuidad de haber estado disponible en ese momento”, detalló en relación a esta última medida.

Sobre quién ocupará el cargo de ministro de Educación, aseveró que “no va a estar integrado de pitutos políticos (…), sino de profesores que tengan experiencia en el aula”.

Materia económica

En el ámbito tributario, Boric dice que “proponemos un ajuste del impuesto gradual complementario para que sea más progresivo. Creemos que las principales nuevas rentas tienen que salir de las personas con más ingresos y también de otros fondos. Por ejemplo, terminar con las extensiones, disminuir por lo menos a la mitad la evasión, impuestos verdes y royalty a la minería”.

Además, asegura que desea impulsar una reforma tributaria, la que “para entrar en régimen se demora entre 4 y 8 años, no es algo que se logre en un solo gobierno. Los cambios estructurales no se logran de la noche a la mañana, pero tenemos que hacer un giro de timón”.

Por otra parte, afirma que “vamos a terminar con las AFP, respetando los fondos ahorrados en los sistemas de pensiones, y crear un sistema nacional único de salud para terminar la lógica de salud para ricos y salud para pobres que impera hoy en Chile”.

Sobre estos últimos puntos, el candidato del Frente Amplio dice que la clave será buscar acuerdos y conversar tanto con los políticos que lo apoyan, como con los sectores que no están de acuerdo con estas medidas.

Política de Derechos Humanos

En relación a esta materia, el parlamentario dice que “vamos a reestablecer el imperio de los Derechos Humanos en las políticas públicas de Chile, no tan sólo por lo ocurrido durante el estallido social, sino también por ejemplo en los abusos que sucedieron en la historia del Sename. Estamos hablando de más de 1.300 niños y niñas muertos que estaban bajo responsabilidad del Sename”.

Para lograr aquello, afirma que se crearán “dos comisiones de Verdad, Justicia y Reparación, una para los niños, niñas y adolescentes del Sename y otra para las víctimas de violaciones a DD.HH por la acción policial durante el estallido social”.

Además, dentro de sus propuestas se encuentra brindar mayores atribuciones al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para que pueda realizar sus labores.

Finalmente, el candidato asegura que “los Derechos Humanos se respetan independiente de quién sea el gobernante (…) No queremos que nadie viva lo que se ha vivido en Chile históricamente o lo que se ha vivido en otros países del mundo, como Colombia, Venezuela y tantos otros”.