El embajador Gil Artzyeli arremetió contra la CPI calificando la orden de detención como una aberración de la justicia, justificando la ofensiva militar en Gaza tras el ataque del 7 de octubre que ha dejado más de 44 mil muertos. Israel busca desmantelar las capacidades militares de Hamás y Hezbolá, que tienen el propósito declarado de aniquilar a Israel. Artzyeli acusa a la CPI de estar al servicio de Irán y sus proxies terroristas, señalando que la decisión beneficia a Irán, Hamás y Hezbolá. Israel insiste en que no hay genocidio ni crímenes de guerra en Gaza, argumentando que tienen derecho a desmantelar infraestructura bélica escondida entre la población civil. Los ataques en distintas ciudades y barrios de Siria se deben a la presencia de milicias armadas de Irán que representan una amenaza para Israel.

Este jueves la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por su responsabilidad en crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza.

A través de un comunicado, la CPI indicó que tanto Netanyahu como su exministro de Defensa, Yoav Gallant, “privaron intencionadamente a la población civil de Gaza de bienes indispensables para su supervivencia, incluidos alimentos, agua, medicinas, combustible y electricidad, entre octubre de 2023 y mayo de 2024”.

“Este bloqueo tuvo graves consecuencias, incluida la muerte de civiles, incluidos niños, debido a la desnutrición y la deshidratación”, añadió el tribunal internacional.

En conversación con BioBioChile, Gil Artzyeli, embajador de Israel en Chile, arremetió contra la CPI, señalando que la orden de detención “es una aberración de la justicia. Es llamar al bien mal y al mal bien”, agregando que el tribunal busca “deslegitimar las actividades de Israel”.

A su vez, justificó la ofensiva militar en Gaza, la que de acuerdo a las autoridades locales ya han dejado 44 mil muertos, descartando enfáticamente que Israel esté cometiendo un genocidio o crímenes de guerra en el enclave palestino.

-Netanyahu dijo que “no se retirará hasta lograr todos los objetivos de guerra de Israel”. ¿Cuáles son esos objetivos?

-Los objetivos de la guerra son primeros dos: desmantelar las capacidades militares de Hamás y de Hezbolá, que están uno al sur de Israel y otro al norte de Israel, todos entrenados y financiados por Irán. Y están los tres. Su propósito declarado es aniquilar a Israel, lo que les falta es la capacidad y, segundo, es liberar los 101 secuestrados que aún están en manos de Hamás.

Para el embajador Artzyeli, el dictamen de la Corte es un completo error, sin importar desde donde se le mire.

–Lo que la Corte Penal Internacional ha decidido hoy es una aberración de la justicia. Es llamar al bien mal y al mal bien, porque Israel tiene todo el derecho de desmantelar las capacidades de entidades que quieren aniquilarla. Es obvio, es claro, y lo que la Corte intenta hacer es deslegitimar las actividades de Israel.

Irán, Hamás y Hezbolá, “los favorecidos” con la orden de arresto contra Netanyahu

-En su cuenta de X (antes Twitter) señaló que la CPI está al servicio de Irán y sus proxies terroristas que declaran su intención de eliminar a Israel. ¿Por qué considera que esto es así?

–¿Quién gana, quién sale favorecido de esta decisión? Irán, Hamás y Hezbolá. Ellos son los que se benefician de esta decisión, porque de hecho la Corte pretende deslegitimar la actividad de Israel, desmantelar para ellos que nos quieren aniquilar.

En esa línea, el embajador israelí recuerda lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial.

–El hecho de que ellos quieren aniquilar a Israel no es interpretación mía, es declarado por ellos de una forma abierta, escrita, pública, una y otra vez. Hace 80-90 años durante la Segunda Guerra Mundial, cuando masacraron y mataron millones y millones de judíos, nadie nos defendió y nadie hizo nada para evitarlo<. Ahora sí podemos defendernos y es lo que vamos a hacer/strong>, es lo que estamos haciendo y es lo que vamos a seguir haciendo.

¡Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! (Isaías 5:20) La decisión de la Corte Penal Internacional es un ataque contra el derecho de Israel de defenderse.… https://t.co/bUZWaRvKHj — Gil Artzyeli 🇮🇱🇨🇴🇪🇦🇲🇽🇺🇲🇵🇦🇨🇱🇮🇱 (@Gil_Artzyeli) November 21, 2024

Por lo anterior, Artzyeli también recalcó lo sucedido hace un año, en el marco del ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre del 2023, sosteniendo que “es un derecho inalienable de Israel la obligación de proteger su población”.

–Israel está haciendo lo que cualquier país democrático hubiera hecho después de un ataque de la naturaleza de 7 octubre. No sé si vale la pena recordar los asesinatos, las violaciones, las mutilaciones, las torturas que Hamás hizo el 7 de octubre, y el día siguiente, sin ningún pretexto, Hezbolá también atacó a Israel desde una frontera internacional reconocida.

Por ello, subrayó que “frente a esta amenaza existencial, Israel se defiende y es lo que hemos hecho, lo estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo defendiendo a nuestra población”.

-El último reporte de las autoridades cifraron en más de 44.000 personas muertas en Gaza, desde el inicio de la ofensiva de Israel tras el ataque del 7 de octubre. Israel insiste en que no hay crímenes de guerra, pese a que líderes mundiales, y la propia CPI, lo han afirmado, catalogándolo algunos incluso como un genocidio.

–No es genocidio y no hay crímenes de guerra. Hay una guerra de defensa en el cual el otro lado, sea Hamás en Gaza, sea Hezbolá en Líbano, instala toda su infraestructura adentro de la población civil y en instituciones civiles.

En ese sentido, el embajador hace hincapié en que Israel, “según la ley internacional, tiene todo el derecho de desmantelar una infraestructura bélica, aunque esté instalada en unas fachadas o unas instituciones que supuestamente son civiles”.

–La responsabilidad de las víctimas civiles en Gaza igual como el Líbano, son de las organizaciones que han instalado su infraestructura a propósito adentro de la población civil. Según la ley internacional y la ley internacional de humanitaria, Israel tiene todo el derecho de desmantelar estas capacidades militares, aunque estén escondidas dentro de la población civil.

Dichas acciones, según el embajador, “son escudos humanos y, aún más, hasta lo ponen como sacrificio humano, porque es el único enfrentamiento bélico en el mundo en que un lado se beneficia de sus propias víctimas. (…) Hamás y Hezbolá ponen a su propia población al frente para que ellos sean un sacrificio y para que beneficien su guerra mediática. Este no le da inmunidad del ataque para el propósito de desmantelar la infraestructura militar.

“EE.UU bombardeó Japón, tampoco ha cometido genocidio”

Artzyeli aseguró que en Gaza “la mitad son combatientes son terroristas de Hamás, la mitad de ellos se esconden. Para ellos cualquier persona allá es un niño o una mujer, pero más de la mitad son terroristas de Hamás”.

-En la Segunda Guerra Mundial había dos millones de civiles alemanes que fueron víctimas del bombardeo de los aliados y en el Reino Unido había 70.000 víctimas civiles. Esto no significa que Alemania tenía razón y tampoco significa que los aliados han cometido un genocidio contra Alemania. Han protegido. También Estados Unidos bombardeó a Japón con dos bombas, tampoco ha hecho un genocidio si no ha derribado al mal y ha vencido al mal.

“Irán y sus aliados, los nazis del siglo XXI”

Del mismo modo, Artzyeli catalogó a Irán y sus aliados, tales como Hezbolá y Hamás, como los nazis de este siglo, que estarían dedicando -según él- sólo a acabar con Israel.

-Hoy en día Japón y Alemania son parte de los países democráticos civilizados entre los países del mundo, y eso que hay que hacer con Irán y con sus aliados que son los nazis del siglo XXI. Hay que vencerlo, hay que derribarlo, hay que llevarlo a sus últimos días para que cambie el turno y cambie el rumbo, y dediquen para el bienestar de su propio pueblo y no para la aniquilación de Israel.

-¿Por qué se han dado los ataques de las últimas 48 horas contra distintas ciudades y barrios de Siria?

-Irán instaló sus proxies, sus milicias armadas. En Gaza Hamás, en Líbano Hezbolá, Irak, en Siria, en Yemen con los hutíes. En toda la región. Desde Irán también nos han atacado. Todos son infraestructura para atacar a Israel. Israel tiene el derecho y la obligación de evitar estos ataques. Ya nos han atacado en una y otra vez y una vez que identificamos las amenazas, no esperamos que nos atacan como pasó el 7 de octubre, ya aprendimos la lección.

En ese sentido, el embajador aseguró que las autoridades israelíes creían que aquellos grupos, como Hamás, “se iban a dedicar para el bien del pueblo palestino en el caso de Gaza, pero no fue el caso”.

-“Ellos están dispuestos de sacrificar su propia población para atacar a Israel. Mira en Yemen, un país de los más pobres del planeta, donde la población no tiene ni siquiera la comida más básica, pero ya tiene misiles y drones los más sofisticados que han atacado a Israel. Nosotros no vamos a dudar en atacar cualquier amenaza que nos está rodeando.

También criticó que, “en vez de invertir en el bien de ellos, durante 20 años Hamás, con el financiamiento de Irán, ha dedicado todos los recursos del pueblo palestino para construir una herramienta bélica terrorista en el terreno de Gaza y en el subterreno de Gaza para atacar a Israel”.

-Esto es al final lo que han hecho, no han construido metro, no han construido jardines, no han construido nada constructivo para la vida de los palestinos en Gaza, sino que han dedicado todos los recursos para un aparato bélico, que ahora estamos desmantelando y sí, matando a los terroristas y, en este marco de desmantelar las capacidades, lamentablemente hay civiles también, pero la mayoría son terroristas palestinos que han atacado a Israel y quieren volver y atacar a Israel.