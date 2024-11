El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que “no hay nada más justo que la guerra que Israel libra en Gaza” luego que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden de arresto en su contra.

“La decisión antisemita de la CPI equivale al moderno juicio a Dreyfus, y también terminará así”, señaló Netanyahu, según recoge Agencia EFE, refiriéndose al juicio contra el capitán Alfred Dreyfus ocurrido a fines del siglo XIX, el que reveló el antisemitismo arraigado en la sociedad francesa de la época.

Junto con afirmar que “ninguna resolución antiisraelí impedirá que el Estado de Israel proteja a sus ciudadanos”, acusó a la corte de La Haya de ser un “organismo político parcial y discriminatorio”.

En ese sentido, el primer ministro israelí de 75 años calificó la orden dictada por la CPI en su contra como “absurda y falsa”.

Netanyahu remarcó que la organización terrorista Hamás “llevó a cabo la mayor masacre cometida contra el pueblo judío desde el Holocausto”, en referencia a los ataques del 7 de octubre de 2023.

“No cederé a la presión, no retrocederé y no me retiraré hasta que se alcancen todos los objetivos bélicos fijados por Israel al inicio de la campaña”, advirtió.

“La decisión fue tomada por un fiscal jefe corrupto que intentaba salvar el pellejo de los graves cargos que se le imputan por acoso sexual, y por jueces parciales motivados por el odio antisemita hacia Israel”, mencionó sobre el fiscal de la CPI, Karim Khan, quien desde la semana pasada está siendo investigado por presunta conducta sexual inapropiada hacia una empleada de su oficina.

Este jueves la CPI emitió órdenes de detención contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por ser responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en la Franja de Gaza desde, al menos, el 8 de octubre de 2023.

Además, el tribunal internacional dictó otra orden de detención contra Mohammed Deif, considerado como el jefe del ala militar de Hamás. Si bien Israel ya lo declaró muerto en un ataque en junio, su fallecimiento nunca fue confirmado por el grupo islámico.

Cabe señalar que más de 44 mil personas han fallecido por los incesantes bombardeos israelíes desde el inicio de la ofensiva militar en la Franja de Gaza, según el Ministerio de Sanidad del enclave.

Situation in the State of Palestine:#ICC Pre-Trial Chamber I rejects the State of Israel’s challenges to jurisdiction and issues warrants of arrest for Benjamin Netanyahu and Yoav Gallant. Learn more ⤵️ https://t.co/opHUjZG8BL

— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) November 21, 2024