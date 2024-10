Estados Unidos desplegó más unidades de F-16 en Medio Oriente en medio de una creciente tensión en la región ante un inminente ataque de Israel a Irán.

Según informó el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés), se destinaron más aviones de combate F-16 Fightin Falcon al área de responsabilidad del Comando Central norteamericano.

Se trata de una cantidad no revelada de aeronaves del 480° Escuadrón de Cazas asentados en la Base Aérea de Spangdahlem, Alemania, de acuerdo a la información publicada por el CENTCOM.

Este despliegue de EE.UU para defender a sus aliados ocurre mientras se especula con un eventual ataque israelí en territorio iraní. De acuerdo al The New York Times, sería en represalia por el lanzamiento de unos 180 misiles balísticos contra Israel el 1 de octubre.

Cabe destacar que los F-16 son aviones caza supersónicos capaces de realizar misiones de aire-aire y aire-tierra con una gran combinación de sigilo, velocidad y agilidad.

U.S. Air Force F-16s from the 480th Fighter Squadron based at Spangdahlem Air Base, Germany arrive in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/myt8uWySX9

— U.S. Central Command (@CENTCOM) October 25, 2024