El grupo chií libanés Hezbolá confirmó este sábado la muerte de su líder, Hassan Nasrallah, a quien Israel aseguró haber matado en un bombardeo contra el presunto cuartel general del movimiento armado en Beirut, capital de Líbano.

“Su eminencia Sayyed Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbolá, se unió a sus grandes e inmortales mártires”, anunció la organización en un comunicado, que no menciona las circunstancias de su fallecimiento.

Previamente, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que Nasrallah fue abatido en un ataque aéreo llevado a cabo el viernes en la tarde en los suburbios del sur de Beirut. “Hassan Nasrallah ya no podrá aterrorizar al mundo”, publicaron en la red social X.

Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world.

