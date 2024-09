Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron este sábado que el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, fue abatido en un ataque aéreo llevado a cabo el viernes en los suburbios del sur de Beirut. El grupo chií, liderado por Nasrallah durante 32 años, aún no ha confirmado su muerte.

Sin embargo, una fuente de Hezbolá citada por la agencia de noticias AFP, aseguró -bajo condición de conservar su anonimato- que se había perdido contacto con Nasrallah el viernes en la tarde, tras el bombardeo. Los rumores de su muerte comenzaron a correr poco después del ataque israelí.

En la red social X, las fuerzas israelíes publicaron que “Hassan Nasrallah ya no podrá aterrorizar al mundo”. Mientras que el portavoz Nadav Shoshani afirmó que “Hassan Nasrallah está muerto”. Consultado por la agencia AFP, otro vocero, David Avraham, confirmó que el jefe de Hezbolá fue “eliminado”.

Hassan Nasrallah will no longer be able to terrorize the world.

— Israel Defense Forces (@IDF) September 28, 2024