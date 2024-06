Una brutal situación se dio a conocer este fin de semana en Cisjordania, estado de Palestina, donde militares israelíes amarraron a un hombre palestino herido al capó de un vehículo militar y luego fue exhibido por las calles mientras abandonaban el sitio.

El hecho ocurrió luego de una incursión a la ciudad de Jenin, específicamente en el área de Yabarat, según reportó Media Luna Roja Palestina.

A través de una publicación de X (exTwitter), acompañada con un video que muestra el hecho, señala que “las fuerzas de ocupación israelíes impidieron que los equipos de la Media Luna Roja Palestina prestaran primeros auxilios a una persona herida en la zona de Jabarat de Jenin”.

“Luego colocaron al herido en la parte delantera de un jeep militar y lo detuvieron antes de permitir que nuestros equipos lo trasladaran al hospital“, detalla el post.

En el registro se observa al vehículo militar israelí retirándose del lugar con el hombre palestino sobre el capó, pasando entre medio de dos ambulancias que llegaron al sitio.

The Israeli occupation forces prevented Palestine Red Crescent crews from providing first aid to an injured person in the Jabarat area of #Jenin . They then placed the injured person on the front of a military jeep and detained him before later allowing our crews to transfer him… pic.twitter.com/sQ9GXWGrDz

Al respecto, mediante un comunicado recogido por la BBC, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la veracidad del incidente, precisando además que el hombre se encontraba herido luego de un intercambio de disparos en medio de la incursión israelí.

Por ello, desde la FDI reconocieron que los militares violaron “órdenes y procedimientos operativos estándar”, tras lo cual comunicaron el inicio de una investigación sobre el hecho.

“La conducta de las fuerzas en el video del incidente no se ajusta a los valores de las FDI. Será investigado y tratado a consecuencia”, asegura la misiva.

Por su parte, la relatora especial de la ONU para el territorio palestino ocupado, Francesca Albanese, condenó enérgicamente la situación y criticó a Israel.

“Es sorprendente cómo un Estado nacido hace 76 años ha logrado poner literalmente patas arriba el derecho internacional”, lamentó.

A su vez, advirtió que “esto corre el riesgo de ser el fin del multilateralismo, que para algunos Estados miembros influyentes ya no sirve para ningún propósito relevante”.

#HumanShielding in action.

It is flabbergasting how a state born 76 years ago has managed to turn international law literally on its head.

This risks being the end of multilateralism, which for some influential member states no longer serves any relevant purpose.… https://t.co/swwjiuJYmG

— Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) June 22, 2024