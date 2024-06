Un tribunal de Teherán condenó este martes a la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi a otro año de prisión por “propaganda contra el sistema”, por criticar la imposición del velo y llamar al boicot de las elecciones parlamentarias, en la sexta sentencia contra la encarcelada activista desde 2021.

“Según el veredicto emitido por la sala 29 del Tribunal Revolucionario de Teherán, la señora Narges Mohammadi fue condenada a un año de prisión por propaganda contra el sistema”, informó en X el abogado de la activista, Mostafa Nili.

“Entre los ejemplos y motivos para emitir esta sentencia se encuentran sus palabras sobre la señora Dina Qalibaf, su carta sobre el boicot a las elecciones parlamentarias y la carta a los Parlamentos de Suecia y Noruega”, añadió el letrado.

Mohammadi, de 51 años y encarcelada en la prisión de Evin de Teherán, ha sido sentenciada en seis ocasiones desde 2021 a un total de 13 años y tres meses de prisión y 154 latigazos, entre otros castigos.

Mostafa Nili, the lawyer of Narges Mohammadi, stated in a tweet today: Based on the verdict issued by Branch 29 of the Revolutionary Court, #NargesMohammadi has been sentenced to one more year in prison for propaganda activities against the regime. https://t.co/HHC8vnPjj6

— Narges Mohammadi | نرگس محمدی (@nargesfnd) June 18, 2024