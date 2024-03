En solo cuatro meses de conflicto entre Israel y Hamás en Gaza, el número de niños fallecidos supera al registrado en cuatro años de enfrentamientos en todo el mundo, según afirmó el director de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) este martes.

“Escalofriante. El número de niños muertos en poco más de cuatro meses en Gaza es superior al número de niños muertos en cuatro años en todas las guerras del mundo juntas”, escribió Philippe Lazzarini en X.Y denunció: “Esta es una guerra contra los niños, contra su infancia y su futuro”.

Para las organizaciones humanitarias presentes en la zona, los menores no solo están sufriendo por cuenta de los bombardeos, sino también por las difíciles condiciones sanitarias que se viven dentro de la Franja y la ayuda humanitaria a cuentagotas.

El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), confirmó las primeras muertes de niños por desnutrición y deshidratación en el norte de la Franja de Gaza después de que el Programa Mundial de Alimentos (PMA), una agencia de Naciones Unidas, advirtiera que la hambruna es “inminente” en el norte del enclave, donde continúa la guerra entre Israel y Hamás.

🇮🇱 has killed more children in Gaza in 4 months than all worldwide conflicts have done in 4 years – combined pic.twitter.com/VDCpYPIa0f

— The Barracks ☭ (@thebarrackslive) March 8, 2024