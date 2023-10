El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, le aseguró por medio de una llamada telefónica al líder de Rusia, Vladimir Putin, que “no detendrá” la guerra en la Franja de Gaza hasta destruir el potencial administrativo-militar del Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás).

“El primer ministro dejó en claro que Israel ha sido atacado por asesinos viles y brutales. Fue a la guerra decidido y no se detendrá hasta que destruya las capacidades militares de Hamás”.

Así es como reza un comunicado publicado por la oficina de Netanyahu en al red social X, antes conocida como Twitter.

El Kremlin indicó que Putin habló con el jefe de Gobierno de Israel sobre la exacerbación del conflicto palestino-israel.

Según se detalló, se trató de una instancia en la que se condenó las acciones de las que son víctimas los civiles, tal y como ha recogido la agencia de noticias rusa TASS.

Prime Minister Netanyahu spoke today with Russian President Putin.

The PM made it clear that Israel had been attacked by brutal and abhorrent murderers, had gone to war determined and united, and would not stop until it had destroyed Hamas's military and governing capabilities.

