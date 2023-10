Alrededor de un millón de personas tuvieron que dejar sus casas en la Franja de Gaza debido a la guerra que estalló tras el letal ataque del grupo Hamás contra Israel el pasado 7 de octubre.

La cifra fue confirmada este domingo por la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

Juliette Touma, directora de comunicación de la organización, señaló que “se estima que un millón de personas tuvieron que desplazarse durante los siete primeros días” de la guerra.

“Es probable que el número de personas desplazadas en Gaza sea mayor, a medida que la gente continúa abandonando sus hogares”, añadió.

