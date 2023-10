Tras la creciente tensión entre el movimiento islamista Hamás e Israel, tras los bombardeos israelíes contra Gaza y las múltiples ejecuciones del grupo terrorista contra la población civil, la guerra avanza a una posición, donde cada bando tiene el objetivo de aprovechar cualquier ventaja táctica.

Por lo mismo, la elaboración del avión Orón, representa un avance tecnológico, de acuerdo con un reportaje de Forbes, la base esta nave es la “estructura del avión comercial G550 de Gulfstream”.

Aunque el Orón se entregó al Ministerio de Defensa de Israel en 2021.

Cómo opera el Orón, el avión espía de Israel

Una de las ventajas, que tiene la aeronave son los sensores que permiten “el monitoreo en tiempo real de los movimientos terrestres bajo diversas condiciones climáticas”. destaca el medio estadounidense.

“Creamos una máquina que sabe cómo generar y exponer miles de objetivos en segundos”, mencionó el general de brigada Yaniv Rotem, jefe de investigación y desarrollo militar de la Dirección de Investigación y Desarrollo de Defensa.

“Absorbe miles de kilómetros de territorio con una precisión diseñada para el ataque”. No obstante, el Orón no lleva un arsenal de misiles. No obstante, las fuentes “estiman que lleva al menos seis operadores de sistemas de misión y dos pilotos”.

Así, la ventaja de contar con dispositivos avanzados, con el objetivo de recolectar imágenes de tierra, mar y aire, permite contar con información estratégica muy valiosa. “La mayoría de esas capacidades ya existen en nuestro escuadrón”, señala El Español.

“Sin embargo, con el nuevo avión logramos condensarlas todas en una sola plataforma de vuelo”, recalcan fuentes oficiales de Israel.

Según Forbes, las unidades “probablemente estarían en comunicación directa con Orón (y las autoridades de comando operativo) para rastrear el movimiento de los activos y personal de comando y control de Hamás, así como para llevar a cabo misiones de búsqueda y rescate”.